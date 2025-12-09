El Santuario de Nuestra Señora Purísima de Lo Vásquez, en la Diócesis de Valparaíso (Chile), recibió este lunes a 1.700.000 fieles que llegaron desde distintos puntos del país para venerar a la Virgen en el día de su Inmaculada Concepción.

Con esta multitudinaria manifestación de piedad popular, que convocó a peregrinos a pie, a caballo, en bicicleta, en autos, motocicletas y buses, culminó el Año Jubilar por el Centenario de la Diócesis.

Con fe y esperanza, muchos llegaron hasta Lo Vásquez para cumplir sus promesas y dejar sus intenciones, pedidos y agradecimientos a los pies de la Virgen.

En la organización participaron el equipo de Administración del Obispado de Valparaíso, una comisión organizadora de la fiesta, funcionarios y colaboradores del Obispado de Valparaíso, del santuario y del Centro de Espiritualidad Purísima de Lo Vásquez.

Más de 30 sacerdotes, cuatro diáconos permanentes, cinco estudiantes de la Escuela de Formación Diaconal, y más de 120 voluntarios asistieron la llegada de los peregrinos.

Distintas instituciones, organizaciones civiles, privadas, y fuerzas de seguridad colaboraron para que la jornada transcurriera de la mejor manera posible.

Conmovido por la masiva participación de fieles, el rector del Santuario, P. Winston Hardy, agradeció a los peregrinos y destacó que muchos de los presentes se acercaron al sacramento de la Reconciliación, según recoge el portal diocesano .

Por primera vez, la peregrinación contó además con un espacio de oración y adoración al Santísimo. El rector aseguró que están trabajando para que los peregrinos puedan sentir el santuario como su casa y de esa manera lo visiten todo el año, y no sólo en diciembre.

En la homilía de la Misa central , el Obispo de Valparaíso, Mons. Jorge Vega Velasco, sugirió a los peregrinos que, a partir del próximo año, puedan ofrecer también mandas de misericordia, como alimentos no perecederos para las cajas de Navidad de los necesitados.

Asimismo, clausuró el Año Jubilar por el centenario de la Diócesis con memoria agradecida por todos los que trabajaron en los inicios de la Iglesia diocesana.

Por la tarde se realizó la tradicional procesión por las calles interiores del santuario hasta el Calvario, llevando la imagen de la Virgen. Cientos de devotos acompañaron el recorrido, animado por la banda instrumental de Carabineros.