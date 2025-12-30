El Papa León XIV nombró Obispo Auxiliar de la Diócesis de Villa de la Concepción del Río Cuarto (Argentina) al P. Sergio Roberto Bosco.

El sacerdote de 55 años se desempeña actualmente como rector del Seminario Jesús Buen Pastor, de esa diócesis. A partir de su nombramiento, acompañará con su ministerio el gobierno pastoral de Mons. Adolfo Uriona.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Mons. Sergio Roberto Bosco nació el 1 de febrero de 1970 en la ciudad cordobesa de Sampacho. Cursó sus estudios teológicos en el Seminario Jesús Buen Pastor, de

Villa de la Concepción del Río Cuarto, y fue ordenado sacerdote el 10 de octubre de 1997.

Es licenciado en Teología por la Pontificia Universidad Católica Argentina, y desde 2021 es rector y profesor del seminario diocesano. Desde 2022 se desempeña como miembro del Colegio de Consultores, del Consejo Presbiteral y del Consejo de Órdenes y Ministerios.

El Papa aceptó la renuncia de Mons. Sucunza

Las más leídas 1 2 3 4 5

Por otra parte, el Santo Padre aceptó la renuncia de Mons. Joaquín Sucunza, Obispo Auxiliar de Buenos Aires, luego de más de dos décadas de servicio pastoral.

Así lo informó este martes la Nunciatura Apostólica en Argentina a través de la agencia de noticias AICA .

El 19 de febrero de 2021, el Papa Francisco había aceptado su renuncia por edad, pero decidió que siguiera desempeñando su ministerio episcopal en la Arquidiócesis de Buenos Aires 'donec aliter provideatur' (hasta que se disponga otra cosa). Este martes, el Papa León XIV aceptó definitivamente su renuncia.

Al conocerse la noticia, desde la Arquidiócesis de Buenos Aires agradecieron “todo el trabajo que Mons. Sucunza hizo entre nosotros como sacerdote en distintas comunidades parroquiales, en la pastorales juvenil y popular, en la Acción Católica y su incansable servicio como Vicario General a disposición de todos”.

Nacido en España, Mons. Sucunza vivió en Argentina desde los 2 años, y recibió su ordenación sacerdotal el 27 de noviembre de 1971. El Papa Juan Pablo II lo nombró Obispo Auxiliar de Buenos Aires el 22 de julio de 2000. Ese mismo año fue consagrado obispo de manos del entonces Cardenal Jorge Mario Bergoglio.