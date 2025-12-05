Este viernes 5 de diciembre se llevó a cabo la ordenación episcopal de Mons. Franics Li Jianlin, nuevo Obispo de la Prefectura Apostólica de Xinxiang, en la provincia china de Henan.

El nuevo obispo fue nombrado por el Papa León XIV el 11 de agosto de 2025, “tras aprobar su candidatura en el marco del Acuerdo Provisional entre la Santa Sede y la República Popular China”, señala una nota de la Oficina de Prensa del Vaticano.

El acuerdo para el nombramiento de obispos se firmó durante el pontificado del Papa Francisco en septiembre de 2018, y se renovó en 2020 y 2022. La renovación de 2024 ya no fue de dos sino de cuatro años, hasta octubre de 2028.

La Misa de ordenación fue presidida por el Obispo de Pekín, Mons. José Li Shan, con quien concelebraron varios obispos de la región, según indica la agencia vaticana Fides. En la ceremonia, el P. José Yang Yu, secretario general de la llamada “Conferencia Episcopal Católica China”, vinculada a las autoridades chinas, fue quien leyó la carta de aprobación de la ordenación.

De acuerdo a Asia News, en la misiva “no se menciona en absoluto el consentimiento del Papa, según el principio de la ‘autonomía’ de la Iglesia en China”. El nuevo obispo es el segundo que las autoridades chinas nombraron durante el periodo de la sede vacante, tras la muerte del Papa Francisco y cuando aún no había sido elegido León XIV.

Mons. Li Jianlin sucede a Mons. Giuseppe Zhang Weizhu, miembro de la llamada “Iglesia clandestina” y arrestado en “reiteradas oportunidades por negarse a adherirse a los organismos oficiales” chinos, subraya Asia News.

Li Jianlin nació el 9 de julio de 1974 en Huixian, provincia de Henan. Entre septiembre de 1990 y junio de 1999 completó su formación para el sacerdocio, primero en el seminario de Zhengding y luego en el de Yixian (Hebei).

El 23 de julio de 1999 fue ordenado sacerdote para la prefectura apostólica de Xinxiang. De julio de 1999 a junio de 2000, fue párroco de Qinyang. Fue designado para la formación de seminaristas y religiosas del distrito. Desde 2011 era párroco de Jiaozuo.