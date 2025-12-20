Mons. Héctor Luis Peña Gómez, Obispo Emérito de Holguín y el prelado más anciano de Cuba, falleció el 18 de diciembre a los 96 años. Fue sacerdote durante 70 años, de los cuales 55 sirvió como obispo.

Mons. Peña Gómez, primer obispo de la Diócesis de Holguín, murió en el día de la memoria de Santa María de la Esperanza, a las 3.45 a.m. (hora de Cuba), según informó la Oficina de Medios de Comunicación del Obispado de Holguín.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

La Misa de exequias fue celebrada ese mismo día en la Catedral de San Isidoro, presidida por el Arzobispo de Santiago de Cuba, Mons. Dionisio García y concelebrada por Mons. Emilio Aranguren, Obispo de Holguín, otros obispos y sacerdotes.

En su homilía, Mons. Aranguren destacó el fecundo ministerio de Mons. Peña y lo definió como un “siervo bueno, fiel en lo poco”. El obispo recordó que el fallecido prelado fue el único sacerdote en Cuba que ejerció su ministerio ininterrumpidamente desde 1955, acompañando a diversas comunidades en tiempos difíciles para la Iglesia en la isla.

La Misa de exequias del obispo más anciano de Cuba. Crédito: Comunicaciones Obispado Holguín, Cuba.



En abril de 1961, al promulgarse las leyes que nacionalizaban la enseñanza, se cerraron varios colegios católicos y otras instituciones solidarias. En septiembre del mismo año, con la expulsión del obispo auxiliar de La Habana y otros 131 sacerdotes y religiosos, los sacerdotes quedaron en Cuba asumieron la atención de varias parroquias, y el P. Peña fue nombrado párroco de San Isidoro, atendiendo otras más.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“Durante su ministerio erigió 12 parroquias, ordenó a 11 presbíteros y 4 diáconos permanentes, restauró y consagró la Catedral en 1997, creó el Centro Diocesano de Formación Laical, el Pre-Seminario y la Casa de la Divina Misericordia”, dijo luego Mons. Aranguren.

Peña, continuó el obispo, impulsó la primera peregrinación pública con la imagen de la Virgen de la Caridad (1987-1988) y alentó la fundación de comunidades religiosas.

El féretro del obispo más anciano de Cuba en la Misa de exequias. Crédito: Comunicaciones Obispado Holguín, Cuba.



“La fidelidad a Dios, a la Iglesia y a Cuba de nuestros antecesores nos sirva de ejemplo y aliento en medio de estos días que vivimos, para que a nuestro pueblo no le falte la vida en abundancia que Jesús nos dejó como fruto de su entrega total al Padre”, destacó Aranguren.

Tras la misa, el cortejo fúnebre recorrió la calle Luz Caballero hasta la capilla del cementerio local, donde Mons. Peña fue sepultado.

Mons. Héctor Luis Peña Gómez nació el 18 de octubre de 1929 en Cuba. El 7 de octubre de 1942, con sólo 13 años, ingresó en el Seminario San Basilio Magno, donde concluyó sus estudios básicos y luego se formó en Humanidades y Filosofía.

Mons. Emilio Aranguren ora ante el féretro de Mons. Peña. Crédito: Comunicaciones Obispado Holguín, Cuba.



Estudió Teología en Santo Domingo, República Dominicana. Tras regresar a Cuba, fue ordenado sacerdote el 26 de junio de 1955. El 12 de enero de 1970 fue nombrado Obispo Auxiliar de Santiago de Cuba. Su lema episcopal fue: “¡Qué incomprensibles son tus caminos!” (Rom. 11,33).

El 8 de enero de 1979, el Papa Juan Pablo II erigió la Diócesis de Holguín y lo designó su primer obispo.

Como miembro de la Conferencia Episcopal Cubana presidió las comisiones de Catequesis, Pastoral, Juventud, Laicos y Familia. Participó en la II Asamblea General del Episcopado Latinoamericano y el Caribeño en Puebla (México), en 1979.

El Papa Benedicto XVI aceptó su renuncia en noviembre de 2005.