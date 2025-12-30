El año 2025 comenzó con católicos de todo el mundo unidos en oración por la salud del Papa Francisco, cuando ingresó al hospital el 14 de febrero. Fue internado en el Hospital Gemelli, en Roma, por una infección respiratoria que progresó a una neumonía bilateral, lo que requirió una prolongada hospitalización que se extendió por casi seis semanas.

Poco después, el 29 de marzo, el Pontífice fue readmitido en el hospital con dificultad para respirar. El 21 de abril, un día después de Pascua, el Papa Francisco falleció a los 88 años a causa de un derrame cerebral, coma y colapso cardiovascular irreversible, según el certificado de defunción publicado poco más de 12 horas después de su muerte.

El 26 de abril, más de 400.000 personas llenaron la Plaza de San Pedro para el funeral del Papa Francisco, mientras el mundo se despedía del primer Papa latinoamericano, quien dirigió la Iglesia Católica durante 12 años.

Luego, el 7 de mayo, 133 cardenales electores procedentes de todos los rincones del mundo se reunieron en la Capilla Sixtina para el inicio del cónclave con el fin de elegir a un nuevo Papa. Tras cuatro escrutinios, el 8 de mayo el Cardenal Robert Prevost fue elegido como el 267º Obispo de Roma y pastor de la Iglesia Católica. Tomó el nombre de Papa León XIV. Originario de Chicago, se convirtió en el primer Papa estadounidense en la historia de la Iglesia.

A continuación, algunas de las imágenes más impactantes de la transición papal, que comienzan con la última audiencia general del Papa Francisco antes de ser ingresado al hospital, el inicio del cónclave y la elección del Papa León:

El Papa Francisco saluda a los peregrinos durante la audiencia general en el Vaticano, el miércoles 12 de febrero de 2025. Crédito: Vatican Media.

La primera foto del Papa Francisco tras su ingreso en el Hospital Gemelli, el 14 de febrero de 2025. Crédito: Oficina de Prensa de la Santa Sede.

El Papa Francisco saluda desde un balcón del Hospital Gemelli, en Roma, el domingo 23 de marzo de 2025, después de varias semanas de hospitalización por una neumonía bilateral. Crédito: Daniel Ibáñez/EWTN News.

El cuerpo del Papa Francisco yace en capilla ardiente en la capilla de la Domus Sanctae Marthae, en el Vaticano, rodeado de guardias suizos, cardenales y funcionarios vaticanos que presentan sus respetos antes de su traslado a la Basílica de San Pedro para la veneración pública, el lunes 21 de abril de 2025. Crédito: Vatican Media.

Se ven las manos del Papa Francisco mientras su cuerpo yace en capilla ardiente en la capilla de la Domus Sanctae Marthae, en el Vaticano, el lunes 21 de abril de 2025. Crédito: Vatican Media.

El ataúd de madera del Papa Francisco, marcado con una cruz, es llevado a la Plaza de San Pedro para la misa funeral el 26 de abril de 2025. Crédito: Daniel Ibáñez/EWTN News.

Vista aérea de la Plaza de San Pedro, repleta de miles de dolientes, miembros del clero y dignatarios reunidos para la Misa exequial del Papa Francisco bajo un cielo azul despejado, en la Ciudad del Vaticano, el 26 de abril de 2025. Crédito: Daniel Ibáñez/EWTN News.

Mesas y sillas dispuestas en la Capilla Sixtina a la espera de la llegada de los cardenales para el cónclave en el que se elegirá al próximo Papa, el martes 6 de mayo de 2025. Crédito: Vatican Media.

Los cardenales se preparan para comenzar el cónclave para elegir a un nuevo Papa en la Capilla Sixtina, el 7 de mayo de 2025. Crédito: Vatican Media.

Humo blanco sale de la chimenea de la Capilla Sixtina el 8 de mayo de 2025, mientras la multitud aclama en la Plaza de San Pedro. Crédito: Daniel Ibáñez/EWTN News.

El Papa León XIV saluda a los peregrinos en la Plaza de San Pedro poco después de su elección, el jueves 8 de mayo de 2025. Crédito: Daniel Ibáñez/EWTN News.

El Papa León XIV reza ante la tumba del Papa Francisco en la Basílica de Santa María la Mayor, en la Ciudad del Vaticano, el sábado 10 de mayo de 2025. Crédito: Vatican Media.

El Papa León XIV saluda durante la Misa de inauguración de su pontificado, celebrada en la Plaza de San Pedro el 18 de mayo de 2025. Se encuentra frente a un tapiz flamenco que representa el diálogo entre Jesús y Pedro tras la pesca milagrosa. Crédito: Vatican Media.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.