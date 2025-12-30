El año 2025 comenzó con católicos de todo el mundo unidos en oración por la salud del Papa Francisco, cuando ingresó al hospital el 14 de febrero. Fue internado en el Hospital Gemelli, en Roma, por una infección respiratoria que progresó a una neumonía bilateral, lo que requirió una prolongada hospitalización que se extendió por casi seis semanas.
Poco después, el 29 de marzo, el Pontífice fue readmitido en el hospital con dificultad para respirar. El 21 de abril, un día después de Pascua, el Papa Francisco falleció a los 88 años a causa de un derrame cerebral, coma y colapso cardiovascular irreversible, según el certificado de defunción publicado poco más de 12 horas después de su muerte.
Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram
Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy:
El 26 de abril, más de 400.000 personas llenaron la Plaza de San Pedro para el funeral del Papa Francisco, mientras el mundo se despedía del primer Papa latinoamericano, quien dirigió la Iglesia Católica durante 12 años.
Luego, el 7 de mayo, 133 cardenales electores procedentes de todos los rincones del mundo se reunieron en la Capilla Sixtina para el inicio del cónclave con el fin de elegir a un nuevo Papa. Tras cuatro escrutinios, el 8 de mayo el Cardenal Robert Prevost fue elegido como el 267º Obispo de Roma y pastor de la Iglesia Católica. Tomó el nombre de Papa León XIV. Originario de Chicago, se convirtió en el primer Papa estadounidense en la historia de la Iglesia.
A continuación, algunas de las imágenes más impactantes de la transición papal, que comienzan con la última audiencia general del Papa Francisco antes de ser ingresado al hospital, el inicio del cónclave y la elección del Papa León:
Las más leídas
1
2
3
4
5
Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.
Francesca Pollio Fenton
Francesca Pollio Fenton es la responsable de redes sociales de Catholic News Agency. Recibió su licenciatura en Comunicaciones con énfasis en Medios Digitales de la Universidad de Colorado, en Denver (Estados Unidos).
Suscríbete a ACI Prensa
Recibe nuestras noticias más importantes por email.
Dona a ACI Prensa
Si decides ayudarnos, ten la certeza que te lo agradeceremos de corazón.
Desde gigantescas figuras reconocidas por Guinness hasta belenes hechos de hielo o con un fuerte mensaje provida, en esta Navidad varios nacimientos se han convertido en verdaderos símbolos de creatividad y evangelización.
El 2025 quedará grabado en la memoria de la Iglesia Católica por acontecimientos profundamente significativos: el fallecimiento del Papa Francisco, la elección de un nuevo Pontífice y una serie de testimonios de fe que resonaron en el mundo entero.