El año 2025 quedará inscrito en la historia reciente del Vaticano como uno de los más intensos y simbólicos del último medio siglo.

En apenas doce meses confluyeron tres acontecimientos de enorme calado para la Iglesia Católica: la celebración del Jubileo ordinario, convocado solo cada 25 años; el fallecimiento del Papa Francisco tras más de una década de pontificado; y la elección de su sucesor, León XIV, que inauguró un nuevo tiempo eclesial en pleno Año Santo.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

A continuación, un recorrido cronológico por los principales hitos que marcaron la vida del Vaticano en 2025.

6 de enero: un nombramiento histórico en la Curia Romana

En la Solemnidad de la Epifanía, el Papa Francisco firmó uno de los nombramientos más relevantes de su pontificado al designar a la religiosa italiana Simona Brambilla prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica.

El Papa Francisco y Sor Simona Brambilla en un encuentro en el Vaticano en 2017. Crédito: L'Osservatore Romano

Las más leídas 1 2 3 4 5

Por primera vez en la historia, una mujer asumió la jefatura de un dicasterio vaticano, culminando el proceso de reforma iniciado con la constitución apostólica Praedicate Evangelium.

14 de febrero: hospitalización del Papa Francisco

La Santa Sede confirmó el ingreso del Pontífice en el hospital Gemelli de Roma para tratar una grave afección respiratoria. A sus 88 años, Francisco inició un periodo de hospitalización prolongado que mantuvo en vilo a la Iglesia universal y marcó el comienzo del tramo final de su pontificado.

6 de marzo: el mensaje que conmovió al mundo

Mientras miles de fieles rezaban el Rosario por la salud del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro, se difundió un breve mensaje de audio grabado esa misma mañana.

Miles de católicos se reunieron para rezar el Rosario por el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Crédito: Daniel Ibañez/ EWTN News

Con voz muy debilitada, Francisco agradecía las oraciones. Aquellos 27 segundos se convirtieron en una imagen imborrable del ocaso de su ministerio petrino.

21 de abril: fallece el Papa Francisco

El Lunes de la Octava de Pascua, a las 7:35 de la mañana, la Oficina de Prensa de la Santa Sede anunció la muerte del Papa Francisco en su residencia de Casa Santa Marta.

La única foto del Papa Francisco en el Gemelli donde estuvo ingresado antes de fallecer. Crédito: Vatican Media

La causa fue un ictus cerebral seguido de un colapso cardiocirculatorio. Tenía 88 años. Durante los días posteriores, más de 250.000 personas pasaron por la Basílica de San Pedro para despedir al Pontífice, cuyos funerales reunieron a 160 delegaciones internacionales.

8 de mayo: elección del Papa León XIV

Tras un cónclave breve celebrado en la Capilla Sixtina, el Cardenal estadounidense Robert Francis Prevost fue elegido 267º sucesor de Pedro.

León XIV asumió el pontificado con 69 años. Crédito: Vatican Media

A los 69 años, asumió el pontificado con el nombre de León XIV, iniciando su ministerio en un contexto excepcional, marcado por el Jubileo y la herencia reformadora de su predecesor.

18 de mayo: inicio oficial del pontificado

León XIV celebró la Misa de inauguración de su ministerio petrino en la Plaza de San Pedro ante delegaciones de todo el mundo. En sus primeros gestos y discursos, el nuevo Papa mostró un estilo pastoral prudente y conciliador, con especial atención a la Curia Romana y a la unidad eclesial.

22 de junio: Corpus Christi y primera gran procesión

En la Solemnidad del Corpus Christi, León XIV presidió su primera gran procesión eucarística como Obispo de Roma.

Procesión eucarística por las calles de Roma en la Solemnidad del Corpus Domini. Crédito: Vatican Media

Tras la Misa en San Juan de Letrán, recorrió a pie, portando el Santísimo, las calles de la ciudad hasta Santa María la Mayor, en un gesto de fuerte simbolismo pastoral.

6 de julio: regreso a Castel Gandolfo

La imponente villa pontificia de esta localidad a orillas del Lago Albano, un palacio fortificado del siglo XVII, abrió las puertas al Papa León XIV, que decidió pasar algunos días de vacaciones allí.

El Papa sale de Castel Gandolfo para regresar al Vaticano. Crédito: Daniel Ibañez/EWTN News

Tras doce años vacía, después de que el Papa Francisco la convirtiera en 2016 en un museo para los turistas, el Papa no sólo la usa en verano. Si la agenda se lo permite, suele trasladarse allí los lunes y regresa el martes por la noche al Vaticano.

Verano en Roma: el Jubileo de los Jóvenes desborda Roma

El Papa saluda a los jóvenes desde el papamóvil. Crédito: Daniel Ibañez/ EWTN News

Uno de los momentos más multitudinarios del Año Santo fue el Jubileo de los Jóvenes, que reunió en Roma a más de un millón de participantes procedentes de todos los continentes. Fue la primera gran prueba pastoral del nuevo pontificado y convirtió la ciudad en un mosaico de lenguas, banderas y testimonios de fe.

El Papa celebró una Misa multitudinaria con los jóvenes. Crédito: Daniel Ibañez/ EWTN News

3 de agosto: Misa jubilar en Tor Vergata

En el marco del Jubileo de los Jóvenes, León XIV presidió la Misa dominical en Tor Vergata, lugar emblemático desde el Jubileo del año 2000. El encuentro reforzó el protagonismo de los jóvenes y la continuidad simbólica entre ambos Años Santos.

7 de septiembre: canonización de Frassati y Acutis

La Plaza de San Pedro acogió la esperada Misa de canonización de los beatos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis, presidida por León XIV.

El Papa canonizó juntos a Acutis y Frassati. Crédito: Vatican Media

La proclamación de estos dos santos, referentes para las jóvenes generaciones, subrayó la llamada universal a la santidad y el diálogo entre tradición y cultura digital en la Iglesia del siglo XXI.

4 de octubre: primera exhortación apostólica

León XIV publicó Dilexi te, su primera exhortación apostólica, que —según él mismo explicó— nació de un proyecto iniciado por el Papa Francisco para abordar la necesidad de que la Iglesia no deje de amar, servir y redescubrir el rostro de Cristo en los pobres de hoy.

El Papa almorzó con pobres el 16 de noviembre en el Vaticano. Crédito: Vatican Media

El Pontífice invitó a toda la Iglesia a renovar su opción preferencial por los pobres y marginados, al tiempo que recuerda a los fieles que el mensaje de Cristo es inseparable del compromiso concreto con quienes sufren pobreza en cualquier dimensión: material, social, moral, espiritual o cultural.

27 de noviembre – 2 de diciembre: primer viaje internacional

El Papa León XIV realizó su primer viaje apostólico internacional del 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2025.

El Pontífice visitó Turquía y Líbano, y realizó junto al Patriarca Ecuménico de Constantinopla, Bartolomé, y otros líderes cristianos una peregrinación a İznik (la antigua Nicea) con motivo del 1700º aniversario del Primer Concilio de Nicea (325–2025), uno de los hitos fundamentales de la historia cristiana.

El Papa y Bartolomé rezan juntos en Iznik (Turquía). Crédito: Vatican Media

El Santo Padre también rezó ante la tumba de San Charbel en el monasterio de San Marón de Annaya cuya devoción comparten musulmanes y cristianos.



