Desde gigantescas figuras reconocidas por Guinness hasta belenes hechos de hielo o con un fuerte mensaje provida, en esta Navidad varios nacimientos se han convertido en verdaderos símbolos de creatividad y evangelización.

1. El Belén de Playmobil más grande del mundo (Huelva)

En pleno Paseo de Santa Fe, en Huelva, un nacimiento realizado íntegramente con figuras de Playmobil invita a redescubrir la Navidad desde una mirada lúdica y popular. La muestra no solo recrea el Nacimiento de Jesús, sino que incorpora escenas icónicas de la Romería del Rocío, logrando una original fusión entre tradición mariana andaluza y cultura contemporánea.

2. El Belén Monumental de Alicante, el más alto del mundo

Alicante vuelve a presumir de uno de los nacimientos más imponentes del planeta. En la Plaza del Ayuntamiento se alzan figuras gigantes de la Sagrada Familia y los Reyes Magos, que desde hace años figuran en el Libro Guinness de los Récords. Más que un adorno, el belén se ha consolidado como uno de los grandes atractivos turísticos de la Navidad española.

3. Un pesebre de hielo en Bogotá

En la parroquia San Cayetano, al sur de Bogotá, toneladas de hielo dan forma a un recorrido espiritual que culmina en un belén helado. La propuesta, integrada en la experiencia pastoral “Villa Cielo”, combina arte, oración y símbolos catequéticos, invitando a los visitantes a vivir la Navidad como un camino interior marcado por la fe y la esperanza.

4. El pesebre más grande de Sudamérica (Quito)

La Basílica del Voto Nacional alberga una monumental instalación considerada la más grande de Sudamérica. Con miles de figuras —muchas de ellas en movimiento—, ríos, cascadas y efectos sonoros, el belén ofrece una experiencia inmersiva que recorre la infancia de Jesús y atrae cada año a miles de fieles y turistas al Centro Histórico de Quito.

5. Un pesebre provida en el Vaticano

Esta Navidad, el Vaticano presenta un nacimiento con un fuerte mensaje en defensa de la vida. La obra incluye una imagen de la Virgen María embarazada durante el Adviento y miles de cintas que simbolizan vidas salvadas del aborto. El belén, instalado en el Aula Pablo VI, propone contemplar el misterio de la Encarnación desde la “dulce espera” y el cuidado de la vida desde el vientre.

