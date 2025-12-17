El 2025 fue un año especialmente prolífico para la música católica, con lanzamientos que renovaron la fe de miles de fieles y consolidaron el trabajo de reconocidos artistas y ministerios.

A continuación, ACI Prensa presenta una selección de las canciones y álbumes católicos más destacados de este año.

1. Athenas: Clásicos Católicos

Athenas presentó el 3 de agosto su nuevo álbum Clásicos Católicos, una producción acústica de guitarra y voz con 12 cantos católicos muy populares en Hispanoamérica. La selección de los temas fue fruto de un largo discernimiento e incluyó encuestas en redes sociales, incorporando también tres composiciones argentinas poco conocidas fuera del país.

El álbum rinde homenaje a los compositores de estos cantos y contó con la participación de músicos internacionales. Muchos de los temas ya habían sido publicados como sencillos con gran aceptación del público.

Clásicos Católicos ya está disponible en Spotify, Apple Music y YouTube.

2. Jésed: Santurrón

Jésed presentó Santurrón, un álbum doble de 16 canciones inéditas que busca recordar que todos llevamos en el corazón el llamado universal a la santidad.

El proyecto, trabajado durante tres años por su productor y compositor Fede Carranza, narra el camino de conversión de un joven que descubre que la santidad no es perfección, sino relación con Dios incluso en medio del dolor. Musicalmente mezcla rock, pop, balada, ritmos latinos y adoración, con interludios narrativos que buscan conectar al oyente con la historia.

Santurrón está disponible en todas las plataformas digitales, también en edición DELUXE.

3. Farid María: Puedo Ver

El cantautor colombiano Farid María lanzó Puedo Ver, un álbum de ocho canciones que relatan cómo, de la mano de Dios, logró atravesar momentos difíciles y reencontrarse con su propósito.

La producción combina pop latino, vallenato y música gospel, creando un viaje de esperanza y sanación que invita a “ponerse los lentes de la fe” para reconocer la bondad y el amor de Dios presentes en la vida.

Entre los temas destacan Acuérdate, inspirada en el buen ladrón, y Aquí en tu altar, una canción de adoración.

Puedo Ver está disponible en todas las plataformas digitales.

4. Zinahi: Zion

La banda católica colombiana Zinahi celebró sus 10 años de trayectoria con el lanzamiento de Zion, un álbum de ocho canciones sobre la búsqueda de Jesús, la conversión interior y la esperanza.

El grupo incluye tanto temas emblemáticos de su recorrido —como Cruz y Esperanza, Quién Está en el Cielo, Dame Tu Luz y Avívame— como nuevas composiciones creadas durante el proceso, entre ellas Sopla, María y Vida.

Zion ya está disponible en YouTube, Spotify y las redes sociales de la banda.

5. Nathalí: Súplica

Nathalí Paredes, conocida artísticamente como Nathalí, presentó Súplica, una profunda y emotiva canción nacida en medio del duelo por la reciente muerte de su madre. Con una letra escrita desde el dolor y la fe, la artista ofrece esta composición como un acto de entrega a Dios, recordando que sólo Él puede responder a las heridas más profundas del corazón humano.

Hoy, Súplica se convierte en un homenaje y un consuelo, que la cantante espera pueda acompañar a quienes atraviesan momentos de dolor y recordarles que Dios siempre escucha.

6. Estigma: Todo lo haces nuevo

El grupo católico Estigma presentó Todo lo haces nuevo, una canción que proclama cómo Dios renueva la vida incluso en medio de las pruebas. Con un estilo pop-rock de adoración, el tema busca recordar que el amor del Señor es capaz de transformar las heridas y dar un nuevo comienzo.

7. Los Ascoy: Autopista al Cielo

El grupo peruano presentó un videoclip animado dedicado a San Carlo Acutis, destacando su testimonio y su amor por la Eucaristía.

8. Los Ascoy: Cuestión de Tiempo

En marzo, Los Ascoy lanzaron este sencillo alegre y motivador, invitando a la conversión sin postergaciones.

9. Kairy Márquez: Dios Mi Padre

La iniciativa Via Cantus Worship Collective presentó Dios Mi Padre, su primer sencillo grabado en Nashville y cantado por Kairy Márquez. La canción, versión en español de God My Father de Jackie Francois, expresa la ternura y confianza en el amor paternal de Dios y marca una nueva etapa para este proyecto nacido en Argentina en 2023.

En esta edición participaron Athenas, Verónica Sanfilippo y otros reconocidos músicos, en una semana de trabajo conjunta que dio como fruto cinco temas grabados en vivo, de los cuales este es el primero en ver la luz.

10. Athenas, Kairy Márquez y Verónica Sanfilippo: "Quiero decir que sí"

Las cantantes católicas Athenas, Verónica Sanfilippo y Kairy Márquez se unieron por primera vez en una colaboración titulada “Quiero decir que sí”, un himno dedicado a María que se lanzó en diversas plataformas el 12 de mayo, víspera de la fiesta de Nuestra Señora de Fátima.

Este himno mariano, escrito por Luis Alfredo Brito Díaz, evoca el sí de la Virgen María con un lenguaje contemporáneo, accesible y profundamente espiritual.



