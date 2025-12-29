La comunidad de La Rioja (Argentina) se prepara para vivir un nuevo Tinkunaco, la tradicional celebración que desde hace más de 400 años evoca el encuentro entre los españoles y los pueblos originarios, reconociendo al Niño Jesús como el Alcalde de La Rioja, con San Nicolás y San Francisco Solano como testigos.

El Tinkunaco — “encuentro”, en lengua quechua— conmemora un pacto de paz que se realizó en Pascua de 1593 entre los conquistadores españoles y los diaguitas, indígenas que habitaban el actual territorio de La Rioja.

Cada año, esta fiesta reúne a una multitud en torno a la figura del Niño Jesús Alcalde, constituyendo la celebración popular y religiosa más importante de la provincia. Este año, el Tinkunaco marca además el inicio del Año Jubilar por los 50 años de la muerte de los beatos mártires riojanos.

Las actividades comienzan este martes 30 de diciembre a las 22:00 horas con la Velada del Niño Jesús Alcalde, que tendrá lugar en el templo San Francisco, de la Ciudad de La Rioja.

El miércoles 31 de diciembre, la primera Misa será a las 7:00 horas en la Catedral San Nicolás de Bari, y luego habrá Misas a las 8:00 y a las 9:30 horas.

A las 12:00 horas del último día del año se desarrollará el Solemne Tinkunaco entre el Niño Jesús Alcalde y San Nicolás, que tendrá lugar en el atrio de la Catedral.

La siguiente Misa será a las 20:00 horas, y luego a las 22:00 horas, para varones y jóvenes, ambas en la Catedral.

El jueves 1 de enero, Solemnidad de Santa María Madre de Dios, Día de San Nicolás y Jornada Mundial por la Paz, a las 8:00 horas se celebrará la primera Misa en la Catedral; a las 9:30 la Misa Solemne presidida por el Obispo de La Rioja, Mons. Dante Braida; y a las 11:00 horas nuevamente celebración de la Eucaristía.

La solemne procesión con las veneradas imágenes del Niño Jesús Alcalde y San Nicolás por las calles de la ciudad tendrá lugar a partir de las 20:00 horas partiendo desde la catedral. Durante la procesión se dará inicio al Año Jubilar de los Mártires Riojanos, al cumplirse en 2026 los 50 años de su entrega.

En ese marco, Mons. Braida compartirá el mensaje de año nuevo para la comunidad, y se leerá la bendición papal. Finalizada la procesión se celebrará la Misa en el interior de la catedral.

Los festejos continúan el viernes 2 de enero con la Solemnidad del Niño Jesús Alcalde. Habrá Misa en la Catedral a las 8:00, a las 9:30 (de la comunidad franciscana); a las 11:00 y a las 20:00 horas.

El sábado 3 de enero, día de los promesantes, se celebrará la primera Misa a las 8:00 horas, mientras que a las 9:30 será la Misa de los Promesantes, Alféreces —que representan a los españoles— y Aillis —representando a los diaguitas— en la Catedral.

A las 11:00 horas la comunidad efectuará la solemne despedida de las imágenes sagradas en el atrio de la Catedral. La última Misa será a las 20:00 horas.

Cada año durante el Tinkunaco, los riojanos renuevan su compromiso con el Niño Jesús Alcalde reconociéndolo como Hijo de Dios; Rey, dueño de la vida y la muerte; y hombre nacido en Belén de la Virgen María. De este modo, al confesar su fe cristiana, los fieles se comprometen con la vida y el servicio fraterno, encontrando a Cristo en los hermanos y promoviendo la unidad y la paz en el nuevo año.