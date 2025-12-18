La Cámara Federal de Casación Penal en Argentina confirmó la condena a prisión perpetua del exgendarme Eduardo Abelardo Britos por el homicidio del beato Wenceslao Pedernera, uno de los beatos mártires riojanos.

Por decisión de la Sala II del tribunal de Casación, tribunal superior de última instancia, conformado por los jueces Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo J. Yacobucci, quedó firme la sentencia contra Britos por delitos de lesa humanidad cometidos en La Rioja durante la última dictadura cívico-militar, entre ellos el crimen del laico Pedernera, activista rural, cooperativista y catequista católico, esposo y padre.

Esta decisión rechaza un recurso impuesto por la defensa del acusado, que pedía la nulidad de la condena, y confirma la pena establecida en 2023, en un juicio que consistió en siete meses de audiencias, con el aporte de más de 60 testigos.

El fallo condena además torturas, abusos sexuales, allanamientos y detenciones ilegales contra unas 60 víctimas, entre ellas niñas.

El juez Slokar calificó los hechos como "genocidio" y remarcó que Mons. Enrique Angelelli y quienes lo acompañaban en su labor pastoral y social fueron “blanco específico del aparato represivo estatal” con diversas acciones represivas y persecutorias en la Diócesis de La Rioja, y campañas de hostigamiento que promovían “dudas, temor, confusión y aislamiento” en el entorno del obispo.

Los jueces destacaron los testimonios de las víctimas, que describieron al exgendarme Eduardo Abelardo Britos como “la voz cantante”, imponiendo un régimen violento de persecución ilegal y amedrentamiento permanente, evidenciado de manera más grave en los relatos de las mujeres.

El fallo detalla que en la madrugada del 25 de julio de 1976, tres personas encapuchadas golpearon la puerta en el domicilio de Pedernera, y en presencia de su esposa y sus tres hijas, de 13, 7 y 5 años de edad, dispararon repetidamente.

Ya en el hospital, mientras Wenceslao agonizaba, la mujer y las tres pequeñas fueron detenidas ilegalmente en una habitación del hospital, incomunicadas y apuntadas en todo momento con armas de fuego por personal de Gendarmería, sin agua, sin comida y sin poder acompañar a Pedernera en sus últimas horas.

El fallo considera que “el Estado tiene la obligación de combatir la impunidad por todos los medios legales disponibles”, en especial cuando las víctimas son niños.

En el caso de Wenceslao Pedernera y los otros tres mártires riojanos, beatificados en 2019, el juez Slokar consideró que “la investigación eclesiástica posterior que culminó en su reconocimiento como mártires no constituye un dato aislado, sino la confirmación —desde el ámbito canónico— de que sus muertes se produjeron por odio a la fe y en represalia directa por la acción pastoral y social desarrollada”.

¿Quién fue Wenceslao Pedernera?

Wenceslao Pedernera fue un laico, activista rural, cooperativista y catequista católico, esposo y padre. Fue miembro del Movimiento Rural de la Acción Católica Argentina en la región de Cuyo, y desarrolló un gran compromiso con los pobres, en especial de las zonas rurales, acompañando la pastoral del entonces Obispo de La Rioja, Mons. Enrique Angelelli.

Fue atacado por tres personas que irrumpieron en su hogar la noche del 24 de julio de 1976, acribillándolo delante de su esposa e hijas. Falleció horas después en el hospital de Chilecito. Antes de morir, pidió a su familia: “No odien, yo ya los perdoné”.

El Papa Francisco reconoció oficialmente que la muerte de Wencesaleo Pedernera tuvo el carácter de “martirio en odio de la fe”. Fue proclamado beato el 27 de abril de 2019 en La Rioja, en una ceremonia presidida por el Cardenal Angelo Becciu, enviado especial del Vaticano.

Wenceslao es uno de los cuatro “Mártires Riojanos”, junto a Mons. Enrique Angelelli y los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville.