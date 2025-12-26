Una estatua del Niño Jesús fue destruida al interior de la iglesia de St Patrick en Edimburgo, Escocia (Reino Unido) durante el 24 de diciembre, en Nochebuena.

La parroquia católica denunció el ataque a través de su página de Facebook, pidiendo “oraciones de reparación esta noche, en esta Vigilia de la Natividad del Señor, por el ataque al Niño Jesús, arrebatado del trono sobre el altar”.

St. Patrick's Catholic Church in Edinburgh was ATTACKED tonight, on Christmas Eve



• Baby Jesus BEHEADED

• Blood spilled in the sanctuary, side chapel and nave

• Relics desecrated

• Church threatened 'You're finished here' pic.twitter.com/UcWCX9DZqq — Catholic Arena (@CatholicArena) December 24, 2025

La comunidad católica alentó también a rezar “por la profanación de las reliquias en la Capilla de la Virgen, la violencia en el pesebre de la nave lateral y la sangre derramada en el presbiterio, la capilla lateral y la nave”.

Además recordó que “en la Vigilia Pascual también recibimos amenazas; esta noche alguien nos dijo: ‘aquí se terminó todo para ustedes’”.

“Bendeciremos la iglesia de nuevo después de limpiar la profanación. Animamos a todas las almas a acudir a nuestro patrón, para que las oraciones de San Patricio protejan este oasis de oración”, añadió.

La parroquia reemplazó la imagen del Niño Jesús para celebrar apropiadamente la Navidad, al tiempo que recolecta fondos para la reparación de la imagen.

Investigan el ataque “como un asunto de salud mental”

La Arquidiócesis de St Andrews & Edinburgh comunicó este viernes 26 de diciembre que “tenemos conocimiento de un incidente ocurrido en la iglesia de St Patrick de Edimburgo en Nochebuena, durante el cual una estatua del Niño Jesús fue destrozada dentro de la iglesia”.

“Se entiende que la Policía de Escocia está tratando el incidente como un asunto de salud mental y no como un delito de odio”, indicó la arquidiócesis.

Además, informó que “las Misas y celebraciones navideñas en la iglesia de St Patrick se llevaron a cabo según lo previsto y la estatua del Niño Jesús fue colocada con cariño en el pesebre”, alentando a tener “a todos los involucrados en sus oraciones”.