El Papa León XIV nombró a Mons. Richard Moth, quien fuera obispo del ordinariato militar de Gran Bretaña, como el 12.º Arzobispo de Westminster, en sucesión del Cardenal Vincent Nichols que se retira a la edad de 80 años.

Canonista, Moth, de 67 años, ha servido como Obispo de Arundel y Brighton, en el sur de Inglaterra, durante la última década. Es más conocido por su trabajo en temas penitenciarios, justicia penal y cuestiones de la vida, y quienes lo conocen lo consideran sólido en doctrina.

Como Arzobispo de Westminster, la principal sede católica de Inglaterra y Gales, se espera que sea elegido presidente de la conferencia episcopal y creado cardenal, como lo fueron todos sus predecesores desde que la sede fue establecida en 1850.

Hasta la toma de posesión de Moth en la Catedral de Westminster, el 14 de febrero, Nichols ejercerá como administrador apostólico de la arquidiócesis metropolitana, según indicó un comunicado diocesano del 19 de diciembre.

Al conocer su nombramiento, Moth dijo que se sentía “profundamente conmovido por la confianza que el Papa León ha depositado en mí”.

Expresó su gratitud a Nichols por su apoyo y servicio a la diócesis, y afirmó que al cardenal “se le extrañará mucho”. También agradeció a la Diócesis de Arundel y Brighton, que, según dijo, le había brindado la “maravillosa oportunidad” de compartir la misión de la Iglesia con los fieles laicos y el clero.

Moth señaló que su primera tarea sería “conocer a los sacerdotes y al pueblo de Westminster, y ahora espero poder servirles”.

Luego añadió: “Con ellos, y construyendo sobre los sólidos cimientos que han sido puestos por tantos a lo largo de los años, espero continuar la gran aventura que es la vida de la Iglesia y el testimonio del Evangelio”.

Nichols dijo que estaba “encantado con esta noticia” y agregó que el arzobispo electo “aportará a nuestra diócesis muchos dones y una considerable experiencia episcopal” al cargo.

Nacido en 1958 en Chingola (Zambia) y criado como hijo único en Edenbridge, en el sureste de Inglaterra, Moth sintió la llamada al sacerdocio a los 11 o 12 años, e ingresó en el seminario de St. John, en Wonersh, a los 18. Moth fue ordenado sacerdote para la Arquidiócesis de Southwark en 1982.

Como sacerdote, sirvió en la parroquia de St. Bede, en Clapham Park, Londres, antes de continuar sus estudios de derecho canónico en la St. Paul’s University, en Ottawa. Regresó a Londres en 1987 para servir como sacerdote auxiliar en St. Saviour, en Lewisham, durante cuyo periodo fue también capellán del Ejército Territorial.

Tras servir nueve años como vicario judicial en la Arquidiócesis de Southwark y como secretario privado del entonces arzobispo Michael Bown, en 2001 fue nombrado vicario general y canciller de la diócesis. En 2009, el Papa Benedicto XVI lo nombró obispo de las Fuerzas Armadas, antes de que el Papa Francisco lo designara Obispo de Arundel y Brighton en 2015.

Dentro de la conferencia episcopal ha sido obispo responsable de prisiones, supervisando y promoviendo la capellanía y la atención pastoral en el sistema de justicia penal. En ese cargo ha insistido de manera constante en que las prisiones deben ser lugares de reforma y crecimiento, más que simplemente de castigo, y ha subrayado la importancia de que los reclusos tengan acceso al culto.

También ha participado en la labor provida, contribuyendo a declaraciones episcopales sobre el suicidio asistido, el aborto y la protección de los más vulnerables. En 2023 fue uno de los tres obispos que participaron en la Marcha por la Vida anual en Londres.

Moth preside The Plater Trust, una organización dedicada a apoyar proyectos en toda Inglaterra y Gales que ponen en práctica los principios de la doctrina social católica.

Amigos y colaboradores describen a Moth como un “buen compañero”, afable, amistoso, trabajador y una “apuesta segura”. No se le considera un académico, sino un sacerdote leal y fiel, y fiel a la Santa Sede. Quienes lo conocieron en el seminario lo consideraron un “estudiante modelo” y un joven sacerdote popular al que le gustaba la vida al aire libre, lo que lo convertía en una buena elección para obispo de las Fuerzas Armadas. Es un entusiasta jinete y le gusta hacer senderismo.

Moth ha acudido con frecuencia de retiro, a lo largo de los años, al monasterio cartujo de Parkminster, en Sussex, y desde hace varias décadas es oblato benedictino de la Abadía de Pluscarden, considerada una abadía tradicional sin ser “tradicionalista”.

No se considera que el arzobispo designado sea un partidario del rito romano tradicional, pero permitió que continuaran las Misas en el vetus ordo en la Diócesis de Arundel y Brighton en los años posteriores al motu proprio Traditionis custodes del Papa Francisco, que restringió la Misa tradicional en latín. También permitió y participó en una Misa de réquiem tradicional celebrada a principios de este año por el P. Raymond Blake, un sacerdote muy querido en su diócesis.

“Es sólido en doctrina y ha sido comprensivo con quienes desean tener la Misa tradicional, y no es en absoluto un enemigo de ella”, dijo un feligrés de la diócesis al National Catholic Register, socio informativo de ACI Prensa.

En su declaración, Nichols dijo que esperaba “con muchas ganas” la toma de posesión de Moth, señalando que tendrá lugar el día de San Valentín, así como la fiesta de los santos Cirilo y Metodio, copatronos de Europa.

También recordó haber estado presente —también en la Catedral de Westminster— en la ordenación episcopal de Moth como obispo de las Fuerzas Armadas en 2009: “Así que hoy puedo decir: ‘Bienvenido de nuevo, querido obispo Richard’”, afirmó Nichols. “Eres más que bienvenido”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.