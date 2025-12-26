La Conferencia Episcopal Española (CEE) ofrece una serie de recursos para profundizar en el sentido de la Navidad, entre los que se encuentra una lista breve lista de canciones que incluye a Taylor Swift y Hakuna.

Además de comentarios para las lecturas de los festivos y los domingos, recomendaciones para orar en familia, explicaciones sobre el origen y sentido del belén, o propuestas de libros para Navidad, los prelados españoles han seleccionado cinco canciones relacionadas con este tiempo litúrgico.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

La primera de ellas es Christmas Tree Farm (Old time version) de Taylor Swift. La intérprete estadounidense relata cómo en medio del “estrés y el tráfico de las compras navideñas” en su corazón hay “una gran granja de árboles de Navidad” donde los errores son perdonados y se hace realidad el encuentro con la persona amada a la que le desea Feliz Navidad.

En la lista también figura el famoso Canon en Re mayor del autor barroco alemán Johann Pachelbel. Compuesta a finales del siglo XVII o principios del XVIII, la copia más antigua que se conserva de su partitura es de 1838.

No podía faltar en esta selección uno de los villancicos más reconocidos como es Adeste fideles, una tonada compuesta en 1743 John Francis Wade “a partir de manuscritos fechados en 1640 y atribuidos al Rey Juan IV de Portugal”, tal y como se recoge en la antología Hacia Belén, obra del filólogo español Fernando Carratalá.

Los obispos españoles recomiendan para este tiempo litúrgico oír el sencillo Maravillas, interpretado por el joven Ángel Catela, cuya letra está escrita por su padre Isidro, un veterano periodista católico español.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“Aquí vengo, caigo de rodillas, / yo te adoro mi Dios, mi alimento. / Aquí vengo, has hecho maravillas / en mi alma, soy otro por dentro” proclama en su estribillo.

Se trata del primer sencillo de un proyecto familiar puesto al servicio de la evangelización que ya se ha materializado en cuatro canciones.

La quinta propuesta musical de los prelados españoles es el villancico de Hakuna Hoy en Belén, publicado en 2021, en el que se anima a asomarnos al misterio de la encarnación del Hijo de Dios.