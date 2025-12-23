El Papa León XIV pidió al gobernador de Illinois (Estados Unidos), JB Pritzer, que vetara un proyecto de ley que legaliza el suicidio asistido durante una reunión en el Vaticano el mes pasado, dijo el Pontífice a los periodistas este martes.

El Papa, respondiendo a una pregunta de Rudolf Gehrig, de EWTN News, dijo que dejó clara su oposición al proyecto de ley durante su conversación de noviembre.

León XIV le dijo a Pritzker que era importante defender el valor de la vida y que toda vida es sagrada, dijo el Papa a los periodistas frente a la villa papal de Castel Gandolfo antes de regresar a Roma.

El Vaticano no había proporcionado antes detalles de la reunión.

Pritzker firmó la medida sobre suicidio asistido, fuertemente rechazada por líderes católicos, convirtiéndola en ley el 12 de diciembre.

“Hablé de manera muy explícita con el gobernador Pritzker sobre ese tema”, dijo el Papa, y añadió que el Cardenal Blase Cupich, Arzobispo de Chicago, Illinois, también expresó sus puntos de vista. “Pero fuimos muy claros sobre la necesidad de respetar la sacralidad de la vida desde el principio hasta el final. Y, desgraciadamente, por diferentes razones, él decidió firmar ese proyecto de ley. Estoy muy decepcionado por ello”.

Las personas deberían aprovechar el tiempo de Navidad para reflexionar sobre el valor de la vida, añadió el Papa.

“Invitaría a todas las personas, especialmente en estos días de la fiesta de Navidad, a reflexionar sobre la naturaleza de la vida humana, la bondad de la vida humana. Dios se hizo humano como nosotros para mostrarnos lo que realmente significa vivir la vida humana. Y espero y rezo para que el respeto por la vida vuelva a crecer en todos los momentos de la existencia humana, desde la concepción hasta la muerte natural”, dijo el Papa.

Los obispos católicos de Illinois se habían opuesto a la ley.

“Esta ley ignora los fracasos muy reales en el acceso a una atención de calidad que llevan a las personas vulnerables a la desesperación”, según la Conferencia Católica de Illinois. “No hace nada para garantizar que a los pacientes se les ofrezcan servicios, se les proteja de la coacción o estén rodeados de sus seres queridos cuando se quitan la vida”.

Varios países y estados, además de Illinois, han impulsado legislaciones para ampliar el acceso al suicidio asistido por un médico.

Otras jurisdicciones de Estados Unidos con leyes de suicidio asistido incluyen California, Colorado, Delaware, Hawái, Maine, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Vermont, Washington y el Distrito de Columbia.

Los legisladores británicos en la Cámara de los Comunes aprobaron en junio un proyecto de ley para legalizar el suicidio asistido para pacientes terminales en Inglaterra y Gales. Después de que lo hicieran los diputados, el Senado en Uruguay aprobó en octubre un proyecto de ley para legalizar la eutanasia en el país.

Una ley canadiense que permite la asistencia médica para morir provocó tasas desproporcionadamente altas de muertes prematuras entre los grupos vulnerables, reveló un informe.

