En cercanías de la Navidad, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina le envió una carta al presidente de la Nación, Javier Milei, en el que remarcan la necesidad de trabajar juntos por la cultura del encuentro y la paz social. Como respuesta, el mandatario comprometió su trabajo por la dignidad, libertad y oportunidades reales para los argentinos.

Los obispos que integran la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina se dirigieron al Gobierno Nacional con un “cordial y fraterno saludo” destacando que la Navidad “nos invita a volver la mirada a ese acontecimiento sencillo y transformador de Belén, donde Dios se hizo cercano para iluminar nuestros caminos como comunidad”.

En ese contexto, animaron a “trabajar por una verdadera cultura del encuentro” y renovaron el anhelo de una paz social sólida “fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país, y los ancianos, cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar”.

Los prelados aseguraron el compromiso de la Iglesia de colaborar en “toda instancia que favorezca el bienestar integral de nuestro pueblo” y pidieron a Dios que fortalezca al presidente “con sabiduría en las tareas que le competen”.

“Confiamos en que, bajo la protección de la Virgen de Luján, podamos avanzar hacia una Argentina donde crezcan la esperanza, la justicia y la fraternidad”, concluyeron, con los mejores deseos.

Milei envió su respuesta este martes 23 de diciembre, agradeciendo el saludo y los deseos de los obispos.

Asimismo, valoró “el llamado a la reflexión, a la paz social y al compromiso con el bien común” y comprometió su trabajo incansable “para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, atendiendo especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad”.

“Aprecio la disposición de la Iglesia a contribuir al bienestar integral del pueblo argentino, al que me comprometo a desarrollar a través de un diálogo respetuoso y fecundo con todas las instituciones, en el marco del Estado de Derecho”, manifestó Milei.

Finalmente, envió a todos los miembros de la Conferencia Episcopal Argentina “mis mejores deseos de una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo”.