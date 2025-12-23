El servicio de Posta Vaticana, la oficina de correos de la Santa Sede, ha anunciado el lanzamiento de un matasellos oficial con ocasión de la 59º Jornada Mundial de la Paz, que se celebrará el próximo 1 de enero.

El diseño, en el que se aprecia a León XIV con las manos en oración junto a la imagen de Cristo, se ha inspirado en el tema elegido por el Santo Padre para la Jornada: “La paz esté con todos ustedes: hacia una paz ‘desarmada y desarmante’”.

Asimismo, el Servicio de Correos y Filatelia de la Ciudad del Vaticano mostró algunas de las emisiones para el próximo año 2026, que estarán dedicadas, entre otros temas, al pontificado del Papa León XIV, a la Pascua de Resurrección, a la Navidad y a los viajes del Pontífice correspondientes a 2025.

Además, habrá una emisión dedicada a Europa con motivo del 70º aniversario de la fundación de Europa Stamp, la organización que promueve la unidad del continente mediante la cooperación filatélico-postal.

También se emitirán sellos de especiales conmemoraciones, como el 150º aniversario del nacimiento de Pío XII, el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y Brasil o el cuarto centenario de la consagración de la nueva Basílica de San Pedro.

Entre estos nuevos sellos destaca también el octavo centenario de la muerte de San Francisco de Asís y el primer aniversario del pontificado del Papa León XIV, que tendrá lugar en mayo de 2026.

