La Fundación Contemplare impulsa por tercer año un mercadillo de productos elaborados por conventos de clausura bajo el sello de calidad espiritual “Made in prayer” (Hecho en oración).

En conversación con ACI Prensa, Alejandra Salinas, directora de la fundación, explica que este sello es “el elemento absolutamente diferenciador” de los centenares de productos que se pueden obtener a través de su sitio web a lo largo del año y, de manera especial, en la venta abierta al público durante cuatro días al inicio del Adviento en la Plaza Mayor de Madrid.

“Hay una monja que explicaba: yo hundo las yemas en el mazapán y es una manera de que nuestra oración pase por debajo de los portones y de los muros y llegue a la humanidad”, detalla Salinas, quien subraya que los religiosos de clausura también rezan por el destinatario final de sus productos.

Productos 'made in prayer' procedentes de comunidades contemplativas. Crédito: Fundación Contemplare.

Además de las recetas tradicionales de bollería y dulces como madalenas, bizcochos, pastas o trufas, los más de 80 monasterios representados en el mercadillo también ofrecen imágenes devocionales, licores, aceites, miel, mermeladas, ropa de bebé, y un amplio surtido de productos de cosmética como jabones, cremas faciales o bálsamo labial.

Lucía Escrivá de Romaní, que trabaja en Contemplare manteniendo el contacto con los monasterios para conocer sus necesidades, hace dos recomendaciones particulares: “Por un lado está el bálsamo cartujano para el dolor. Muchísima gente viene específicamente buscando sólo este producto porque es buenísimo: te lo pones en las lumbares cuando te duele y se acabó el dolor y encima está rezado. Y luego tenemos este cacao de labios que me parece maravilloso porque es muy pastoso. Lo hacen las benedictinas de Sahagún y, al ser pastoso, te deja la boca muy hidratada y no se cuartea ahora en invierno”.

Lucía Escrivá de Romaní, miembro del equipo de la Fundación Contemplare. Crédito: Nicolás de Cárdenas / ACI Prensa.

No se trata de convertir un monasterio en una empresa

Uno de los objetivos de la Fundación Contemplare es romper la estacionalidad de los productos en la mayoría de los monasterios y animar a su diversificación, pero siempre respetando sus tiempos y su modo de vida.

“No se trata de convertir un monasterio en una pyme ([pequeña y mediana empresa)”, resume Salinas, sino de ayudar a subsistir a las comunidades contemplativas.

“Se trata de ayudarles a hacer un producto que esté bien y que esté de acuerdo con la demanda del mercado y luego distribuirlo en la medida de sus posibilidades. Hay monasterios que tienen productos que podrían ser estrella, pero no les interesa”.

Alejandra Salinas, directora de la Fundación Contemplare. Crédito: Nicolás de Cárdenas / ACI Prensa.

En esta tercera edición del mercadillo de Navidad, cuentan por primera vez con representación de dos monasterios de fuera de España: los trapenses de Bricquebec en Francia y las dominicas de Pratovecchio en Italia.

Los trapenses crían cerdos y elaboran patés y su ejemplo pretende animar a las comunicades españolas a buscar productos que se puedan vender todo el año.

En el caso de las dominicas italianas, fueron ellas las que llamaron para pedir ayuda a la fundación española. “Vimos que tenían productos fantásticos", describe Salinas, y la colaboración fue cosa hecha.

Además de dulces tradicionales, lo monasterios elaboran ropa y cosméticos, entre otros productos. Crédito: Fundación Contemplare.

“Me fui directa al Sagrario”

Gracias a esta ayuda, algunos monasterios logran, por ejemplo, pagar la calefacción de todo el año y están muy agradecidos.

La directora de la Fundación Contemplare comparte un caso singular: al confirmarse un gran pedido para una de las comunidades, trataron de comunicarse llamando por teléfono, sin éxito. Dejaron un mensaje. No hubo contestación.

Al día siguiente, la religiosa llamó por fin: “¡Perdón, que no contesté, pero es que me fui directa al Sagrario!”.