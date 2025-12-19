Miles de luces se encenderán el 28 de diciembre en distintas ciudades de América y Europa como parte de una vigilia internacional en favor de la vida, convocada con el objetivo de “iluminar a la sociedad ante lo que consideran un enorme holocausto”, en referencia al aborto.

La iniciativa para encender miles de velas se denomina Alumbra la Vida y se realiza en el día en que la Iglesia Católica conmemora el Día de los Santos Inocentes, una fecha que recuerda el asesinato de niños menores de dos años, ordenada por el rey Herodes, quien buscaba así matar al Niño Jesús.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Este es el cuarto año consecutivo que acTÚa FAMILIA, organización con sede en España, convoca el evento, con el respaldo del grupo de oración internacional 40 Días por la Vida y el Frente Nacional por la Familia en México.

En su sitio web oficial , los organizadores publicaron un manifiesto en el que señalan que cada año se practican alrededor de 73 millones de abortos en el mundo como resultado de “décadas de engaño que han inoculado el veneno de una mentira cruel: que un hijo es un obstáculo, un peso que frena la libertad y el éxito”.

En contraste, el texto menciona que “un hijo no es una carga”, sino que aporta “amor, fuerza y esperanza que transforman la vida”. Además, afirma que la paternidad y la maternidad despiertan en los padres “un coraje inmenso, una chispa para vencer cualquier tormenta, sin importar las dificultades”.

No obstante, los organizadores alertaron que se ha promovido la idea contraria y se “ha ocultado el dolor profundo del aborto: las secuelas físicas, psicológicas y espirituales que marcan a mujeres y hombres, a veces para siempre”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

En ese contexto, hicieron referencia al llamado síndrome postaborto, un tema que “no puede ya silenciarse”.

“El trauma existe, y su huella es real: culpa, vacío, relaciones rotas, depresión, adicciones, e incluso mayor riesgo de enfermedades como el cáncer de mama, son ecos de una herida de la que no se habla lo suficiente”, subrayaron.

“Tu hijo te salva”

Uno de los ejes centrales de la campaña es el mensaje dirigido a mujeres que consideran abortar, a quienes, antes de tomar una decisión, les pidieron reconsiderar que “tu hijo te salva”.

Según el manifiesto, continuar con el embarazo “salva de colaborar en un mundo más violento, porque el aborto es violencia contra la vida”, y evita, aseguran, “caer en un sistema que hace negocio con la muerte y cosifica al hijo para convertirlo en dinero”.

Asimismo, sostienen que “tu hijo te salva de la culpa que carcome y de la ruptura de la pareja”, al citar que, según su postura, “el 70% de las parejas que abortan se desmoronan”. También mencionan el riesgo de caer en adicciones, depresión, soledad y vacío existencial.

“La maternidad es una aventura épica, un camino de retos, sorpresas y alegrías; criar a un hijo es tejer un legado de amor”, concluye el texto, que afirma que un hijo puede llevar a la mujer a experimentar “la Felicidad con mayúsculas”.

Hasta el momento, la vigilia se ha confirmado en siete países y en más de 100 ciudades, entre ellas Lima (Perú), Puebla (México), Phoenix (Estados Unidos), Madrid (España) y Santiago (Chile). La lista completa de ciudades participantes y horario de actividades puede consultarse en el sitio web oficial de la iniciativa.

Los organizadores señalaron que la convocatoria permanece abierta y que quienes deseen sumarse pueden hacerlo a través del enlace disponible en la plataforma de Alumbra la Vida.