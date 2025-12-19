Edy Rodríguez Morel de la Prada Walter Sánchez Silva

Por Edy Rodríguez Morel de la Prada, Walter Sánchez Silva

19 de diciembre de 2025
06:02 p. m.

Dic. 19, 2025
06:02 p. m.

De Bergoglio a Francisco: La historia de un Papa es el título del documental que EWTN News acaba de estrenar, en ocasión del cumpleaños del fallecido Pontífice, para el que un equipo del canal católico viajó hasta Argentina, para conocer más sobre la vida y obra del primer Papa jesuita y latinoamericano en la Iglesia.

Desde Roma, la realizadora Paola Arriaza Flynn concedió una entrevista a EWTN Noticias en la que compartió que hacer el documental “ha sido una experiencia maravillosa”, porque los que intervinieron en el mismo pudieron “conocer las personas, los lugares, las caras que estuvieron tan cerca de quien llegaría a convertirse en Papa, el líder de todos los católicos del mundo”.

Entre los muchos entrevistados que aparecen en el filme está el Cardenal Luis Dri, fallecido en julio, quien fue confesor de Jorge Mario Bergoglio. “Nos contaba cómo el Papa Francisco tenía esta visión de una Iglesia pobre para los pobres, una Iglesia en salida, que tanto hemos escuchado, la Iglesia que va hacia las periferias. No una Iglesia que hable de los pobres, sino una Iglesia que vive en esa realidad, que es algo que vimos en el papado de Francisco”, dijo Arriaza Flynn.

Otro que participó en el documental fue el periodista Sergio Rubín —que con Francesca Ambrogetti escribió la biografía del fallecido Papa, titulada El jesuita—, quien narró cómo fue su tiempo como Arzobispo de Buenos Aires y su importante papel en la sociedad argentina; además del P. Guillermo Marcó, su portavoz, con quien fue “aprendiendo cómo lidiar con los medios, algo que vimos en su pontificado”.


En las villas miseria, los barrios pobres de Buenos Aires, Arriaza Flynn también pudo dialogar con el Padre Toto, párroco en una de las parroquias que visitaba el Papa; con Norma, una de las vecinas que ayudaba en las celebraciones; y “con las madres carmelitas en el barrio de Constitución, que es un barrio un poco problemático, en el que hay incluso tráfico de personas”.

Con ellas, precisó la realizadora, el Papa encontraba “paz al visitarlas y celebrar su aniversario de sacerdocio: momentos importantes, hitos importantes para él, junto a las hermanas, en ese verdadero espíritu de hermandad”.

Paola Arriaza Flynn dijo también que ha podido aprender que el Papa Francisco “fue muy humano como nosotros, que creció no sólo en virtudes, sino creció en esta habilidad para comunicarse con los medios, en este afán del diálogo interreligioso, que es algo que también nace desde Argentina”.

Sobre el hecho de que nunca viajó a su patria siendo ya Sucesor de San Pedro, Arriaza Flynn comentó que se lo preguntaron a varias personas, y “muchas de las respuestas fueron ‘esta es la pregunta del millón’, y otras de las respuestas fueron porque él había pasado 70 años de su vida en Argentina y tenía que visitar otros países que lo necesitaran como Mongolia, donde los católicos son muy pocos, mil personas”.

Edy Rodríguez Morel de la Prada
Edy Rodríguez Morel de la Prada
Teólogo y filósofo por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma. Con un Master of Arts de la Franciscan University of Steubenville (EE.UU.). Conductor del programa de TV EWTN Noticias y Más que Noticias en EWTN Radio.
Walter Sánchez Silva
Walter Sánchez Silva
Soy esposo desde 2008. Con mi esposa tenemos tres hijos aquí y uno que se fue al cielo en 2023, antes de nacer. Desde que me incorporé a ACI Prensa en 2005, he tenido la oportunidad de cubrir diversos eventos de la Iglesia Católica. Entre ellos, las Jornadas Mundiales de la Juventud en Colonia, Madrid y Río de Janeiro y los viajes apostólicos del Papa Benedicto XVI a México y del Papa Francisco a Corea del Sur. He sido enviado al Vaticano para cubrir los sínodos de la Familia, en 2015; de la Amazonía, en 2019 y el de la Sinodalidad, en 2023. Sigo de cerca la situación de la Iglesia Católica en Nicaragua, que sufre la persecución de la dictadura de Daniel Ortega, así como la actualidad eclesial en la región.