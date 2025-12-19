De Bergoglio a Francisco: La historia de un Papa es el título del documental que EWTN News acaba de estrenar, en ocasión del cumpleaños del fallecido Pontífice, para el que un equipo del canal católico viajó hasta Argentina, para conocer más sobre la vida y obra del primer Papa jesuita y latinoamericano en la Iglesia.

Desde Roma, la realizadora Paola Arriaza Flynn concedió una entrevista a EWTN Noticias en la que compartió que hacer el documental “ha sido una experiencia maravillosa”, porque los que intervinieron en el mismo pudieron “conocer las personas, los lugares, las caras que estuvieron tan cerca de quien llegaría a convertirse en Papa, el líder de todos los católicos del mundo”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Entre los muchos entrevistados que aparecen en el filme está el Cardenal Luis Dri, fallecido en julio, quien fue confesor de Jorge Mario Bergoglio. “Nos contaba cómo el Papa Francisco tenía esta visión de una Iglesia pobre para los pobres, una Iglesia en salida, que tanto hemos escuchado, la Iglesia que va hacia las periferias. No una Iglesia que hable de los pobres, sino una Iglesia que vive en esa realidad, que es algo que vimos en el papado de Francisco”, dijo Arriaza Flynn.

Otro que participó en el documental fue el periodista Sergio Rubín —que con Francesca Ambrogetti escribió la biografía del fallecido Papa, titulada El jesuita—, quien narró cómo fue su tiempo como Arzobispo de Buenos Aires y su importante papel en la sociedad argentina; además del P. Guillermo Marcó, su portavoz, con quien fue “aprendiendo cómo lidiar con los medios, algo que vimos en su pontificado”.



En las villas miseria, los barrios pobres de Buenos Aires, Arriaza Flynn también pudo dialogar con el Padre Toto, párroco en una de las parroquias que visitaba el Papa; con Norma, una de las vecinas que ayudaba en las celebraciones; y “con las madres carmelitas en el barrio de Constitución, que es un barrio un poco problemático, en el que hay incluso tráfico de personas”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Con ellas, precisó la realizadora, el Papa encontraba “paz al visitarlas y celebrar su aniversario de sacerdocio: momentos importantes, hitos importantes para él, junto a las hermanas, en ese verdadero espíritu de hermandad”.

Paola Arriaza Flynn dijo también que ha podido aprender que el Papa Francisco “fue muy humano como nosotros, que creció no sólo en virtudes, sino creció en esta habilidad para comunicarse con los medios, en este afán del diálogo interreligioso, que es algo que también nace desde Argentina”.

Sobre el hecho de que nunca viajó a su patria siendo ya Sucesor de San Pedro, Arriaza Flynn comentó que se lo preguntaron a varias personas, y “muchas de las respuestas fueron ‘esta es la pregunta del millón’, y otras de las respuestas fueron porque él había pasado 70 años de su vida en Argentina y tenía que visitar otros países que lo necesitaran como Mongolia, donde los católicos son muy pocos, mil personas”.