El Cardenal Luis Pascual Dri, fraile capuchino nacido en el campo, que dedicó su vida a ser instrumento de la misericordia de Dios con el sacramento de la Confesión, siendo incluso confesor de Jorge Bergoglio —el Papa Francisco— falleció en Buenos Aires en la noche del 30 de junio, a sus 98 años.

Así lo comunicó esta mañana el Arzobispado de Buenos Aires, e indicó que sus restos son velados desde las 10:00 horas en el santuario, y la Eucaristía se celebrará a las 18:00 horas. El último adiós será este miércoles 2 de julio a las 9:00 horas, con una Misa presidida por el Arzobispo de Buenos Aires, Mons. Jorge García Cuerva.

Desde la Arquidiócesis de Buenos Aires expresaron cercanía “a su familia religiosa y a todos sus seres queridos en este momento de profundo dolor, pero al mismo tiempo de esperanza en el Señor”.

La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina, por su parte, recibió la noticia de su fallecimiento “con profundo dolor por su partida y con inmensa gratitud por su ministerio en favor de los más pequeños”.

Al recordar al Cardenal Dri, se refirieron a él como un “pastor sencillo, confesor incansable y testigo del amor misericordioso de Dios”.

“Su vida fue una expresión serena del Evangelio. Durante años, en el confesionario del Santuario de Nuestra Señora de Pompeya, fue padre espiritual de muchos hombres y mujeres que buscaban reconciliación y paz. Con humildad franciscana, supo acoger, escuchar y perdonar, siendo reflejo de la ternura del Padre”, aseguraron.

Asimismo, destacaron que el Papa Francisco, al anunciar su nombramiento como cardenal en 2023, lo propuso como modelo de pastor misericordioso, al decir: “Cuando me vienen dudas sobre si perdonar demasiado, pienso en el padre Dri y me tranquilizo”.

Finalmente, al rezar por su eterno descanso, encomendando su alma al Señor “a quien sirvió con fidelidad, simplicidad y alegría”, pidieron “que su ejemplo nos anime a ser una Iglesia cercana, que escuche y que consuele”.

¿Quién fue el Cardenal Dri?

Luis Pascual Dri nació en 1927 en Federación, provincia de Entre Ríos (Argentina). Desde pequeño se desempeñó en tareas rurales para ayudar a su familia.

Durante muchos años fue confesor en la parroquia y Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Nueva Pompeya, en la zona sur de la capital, casi en el límite con la provincia de Buenos Aires.

Allí, fue confesor del Cardenal Jorge Bergoglio en sus tiempos como Arzobispo de Buenos Aires, antes de ser elegido Papa. En 2023, fue el propio Papa Francisco quien lo creó cardenal, y recibió sus atributos en octubre de ese año en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, ya que debido a su edad y a su estado general de salud, no viajó a Roma para participar en el consistorio.

Pese a su avanzada edad, hasta el final de su vida continuó dedicándole largas horas a escuchar confesiones.

En abril de 2025, el Cardenal Dri concedió una entrevista a EWTN, en la que recordó su vínculo con Jorge Bergoglio cuando era Arzobispo de Buenos Aires.

Perdonar a todos

En ese entonces, el fraile capuchino solía acercarse con preocupación al arzobispo, porque sentía que a veces, en sus confesiones, perdonaba demasiado. Entonces Bergoglio le dijo: “Mirá, no te olvides que Jesús perdonó a todos así que vos también tenés que perdonar a todos”.

Bergoglio visitaba regularmente el santuario, “era muy devoto de (la Virgen de) Pompeya y venía acá siempre, le gustaba mucho cualquier fiesta que había”. Como Papa, “las esperanzas de él eran cambiar una Iglesia pobre para los pobres. No que los curas hablemos de la pobreza, sino que seamos pobres y estemos entre los pobres”.

De cuidar cerdos a Cardenal de la Iglesia Católica

Cuando recibió la noticia de que el Santo Padre lo crearía cardenal, Luis Dri se sorprendió, porque no se esperaba “ni remotamente” ser cardenal. “Por eso me emocioné tanto, por eso me puse a llorar tanto. Jamás pensé, pero además, fijate vos, que un fraile capuchino nacido en el campo, dedicado a cuidar cerdos, a cuidar animales, a cuidar vacas, y que de repente te dicen: ‘Vos sos cardenal de la Iglesia Católica’”.

“Yo me imaginé enseguida todo vestido de rojo”, recordó, y admitió haber pensado: “No quiero eso, no quiero para nada eso, yo quiero ser fraile, con este hábito marrón y nada más, llevar a lo sumo esto [el birrete cardenalicio]” que el Papa Francisco le envió de regalo.

“Con paciencia lo acepté, no dije nada, se lo agradecí por carta, se lo agradecí después personalmente también”, detalló, en un viaje que hizo a Roma.

En aquella ocasión, el sacerdote llegó a Santa Marta y al ver por primera vez a Bergoglio como Papa, “yo lo estrujé, lo abracé con todo el cariño, con todo el amor, con todo el gozo”, relató.

Lo primero que Francisco le pidió fue: "¿Me vas a confesar?". Y luego, “al final de todo, de nuevo me dice: ‘¿Ahora me das la absolución de todo, de todo?”. Al respecto, reflexionó: “¡Qué humildad, que se venga a confesar el Papa con un fraile capuchino, pero él lo quiso así”.