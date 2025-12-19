El Arzobispado de Buenos Aires expresó su sorpresa ante la vandalización de la catedral metropolitana que ocurrió ayer 18 durante una marcha convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT).

La manifestación reunió a gremios y organizaciones sociales en rechazo a la reforma laboral anunciada por el gobierno, cuyo tratamiento en el Congreso finalmente fue postergado para 2026.

En un comunicado de prensa emitido este jueves, desde la Iglesia local precisaron que “al concluir la concentración realizada en el día de hoy en la Plaza de Mayo y sus alrededores, aparecieron algunas inscripciones ofensivas en las paredes de la Catedral Metropolitana”.

La catedral, valoraron, es un “ámbito sagrado que siempre ha sido un espacio de encuentro y oración en la historia de nuestro país”.

En ese sentido, remarcaron que “la Iglesia de Buenos Aires siempre ha estado dispuesta al diálogo con los diversos actores de la sociedad, ofreciendo espacios de encuentro y respeto mutuo”.

Citando al Papa Francisco, recordaron que "el diálogo es el camino para la paz social. Cuando no hay diálogo, se impone la violencia".

Finalmente, lamentaron “que una manifestación pacífica de trabajadores haya sido el ámbito de acciones de este tipo”.