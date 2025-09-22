En el marco del Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas, este martes se celebrará en Buenos Aires la tradicional Misa “por una sociedad sin esclavos ni excluidos”, una actividad iniciada en 2008 por el Cardenal Jorge Mario Bergoglio y que hoy recupera su legado para seguir construyendo la cultura del encuentro.

“En nuestro primer año sin el Papa Francisco nos juntamos por su legado a seguir luchando por todas esas personas que viven alguna forma de explotación. Un espacio para alzar la voz, acompañar y soñar con un mundo más humano y fraterno”, invitan sus organizadores.

Las actividades comenzarán el martes 23 de septiembre a las 15:00 horas con una feria por la inclusión, con la exposición de proyectos realizados por organizaciones sociales y eclesiales, y en la esquina de Brasil y Lima se presentará una muestra fotográfica sobre el Papa Francisco.

La Eucaristía tendrá lugar a las 17:00 horas en la Estación Constitución, y será presidida por el Arzobispo de Buenos Aires, Mons. Jorge García Cuerva.

La convocatoria es organizada por el Decanato Boca-Barracas-Constitución de la Arquidiócesis de Buenos Aires; el Equipo de Sacerdotes para las Villas de Emergencia, las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor, la organización Puerta Abierta Recreando, la Red Kawsay.

Invitan también el departamento de Migraciones del arzobispado de Buenos Aires, la Familia Grande Hogar de Cristo, la fundación La Alameda, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), el Equipo No a la Trata y la Comisión Episcopal de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes (CEMI).

Esta iniciativa se lleva a cabo desde 2008, y nació en apoyo a los esclavos de los talleres textiles y las esclavas sexuales en los prostíbulos.

Entre 2008 y 2012, presidió esta Misa el Cardenal Bergoglio, impulsor de esta muestra de fe y denuncia ante el sufrimiento de tantas personas.