A un año de la desaparición del pequeño Loan Peña en Corrientes (Argentina), cuyo caso tomó relevancia internacional, el Arzobispo local, Mons. José Adolfo Larregain, celebrará una Misa y llamó a tomar conciencia sobre el drama de la trata de personas.

Loan Danilo Peña, de cinco años, fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad de Nueve de Julio, provincia de Corrientes, y fue intensamente buscado por las fuerzas federales, con la sospecha de estar ante un caso de trata de personas. Por la causa hay seis detenidos.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

A un año de aquel momento, el Arzobispo de Corrientes, Mons. José Adolfo Larregain, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral de Migrantes e Itinerantes, e integrante de la Red Clamor que trabaja en favor de los migrantes, refugiados y víctimas de trata, se refirió al caso Loan en diálogo con Radio María.

Aunque aclaró que lo ocurrido con el pequeño “está en el ámbito de la justicia”, y aún “es un misterio”, el prelado puso énfasis en la situación de la trata, y la explotación “a niños, adultos, personas vulnerables” que desde hace años se sufre en Argentina y también en el mundo.

Mons. Larregain hizo hincapié en la necesidad de tomar conciencia “de todo lo que implica este flagelo y esta situación, que a veces no se habla, no se tiene conocimiento, no se sabe”, y destacó la “gran labor” que realiza la Iglesia.

Como ejemplo, se refirió al trabajo de la Red Clamor, que “está integrada por muchas instituciones que trabajan en torno a esta problemática”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Entre ellas, mencionó a la Acción Católica Argentina, la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, el Equipo No a la Trata de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, la Pastoral Guadalupe de Mendoza, Juntas en Camino, la Parroquia Sagrada Eucaristía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Hermanas Esclavas Adoratrices del Santísimo Sacramento y de la Caridad, los Mercedarios, las Hermanas del Servicio Social Misionero, las Dominicas del Santísimo Nombre de Jesús, las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, la Red Kawsay, Infancia Robada.

También destacó el trabajo de Arquidiócesis como la de Salta, o la Pastoral Social de Mercedes-Luján, de la Diócesis de Orán, la Arquidiócesis de Córdoba, las Diócesis de Avellaneda-Lanús, Río Gallegos, Merlo-Moreno, la Pastoral del Turismo de Santiago del Estero, las Hermanas Scalabrinianas, los Misioneros de San Carlos Borromeo y la Comisión Epicopal de Migrantes itinerantes.

“Estas son algunas de las instituciones que trabajamos en forma mancomunada, apoyándonos y tratando de hacer tomar conciencia sobre esta situación que el Papa Francisco también ha expresado, diciendo que la trata es una vergüenza, llamando a la acción, a la importancia de la escucha, la oración como herramienta, la responsabilidad individual y colectiva que tenemos, la importancia de la educación”, expresiones que, afirmó el arzobispo, “nos abren un camino de esperanza y de compromiso muy grande”.

En esa línea, Mons. Larregain consideró importante “seguir haciendo tomar conciencia desde distintos ámbitos, especialmente desde la educación, el trabajo en los colegios, la catequesis, la homilética”, para abrir el diálogo y “no naturalizar ciertas prácticas o costumbres que a veces se asumen y no las pensamos, no las reflexionamos”, lamentó.

Entre lo que queda por hacer, y que están comenzando a llevar a cabo, pese a los recursos limitados, el prelado señaló que “en algunas provincias, en algunas escuelas, regiones, estamos empezando a trabajar con los colegios secundarios, capacitando docentes”.

Este viernes 13 de junio, en la localidad de Nueve de Julio, el Arzobispo celebrará una Misa. “Lo recordaremos, vamos a rezar, y vamos a pedir de manera muy especial por este caso, por la familia, por sus padres, por quienes tienen la altísima responsabilidad de esclarecer y que haga que haya justicia también con esta situación”, anticipó.

La cita es en la capilla Ascensión del Señor a las 11:00 horas. “Tenemos que seguir rezando. La esperanza, dice el dicho, es lo último que se pierde. Tenemos una luz encendida, esperamos que pronto a Loan lo tengamos entre nosotros sano y salvo para la alegría de todos y especialmente de sus seres queridos y de su familia”, expresó.

“Rezamos para que este caso pueda esclarecerse, hacerse justicia y también para trabajar para que esto no vuelva a suceder a ningún niño ni a ninguna persona que pueda ser afectado por la amplitud que tiene este término ‘trata’, que es muy grande y que es muy abarcativo”, porque incluye formas y situaciones como la explotación sexual, situaciones de esclavitud, de servidumbre, mendicidad forzada, tráfico de órganos, explotación reproductiva, entre otras, enumeró.

“Tenemos una gran labor, pero tenemos mucha esperanza y confianza. Hay mucha gente que tiene muchos deseos, muchas ganas, mucha buena voluntad también y le pone el corazón, el cuerpo, el alma a estas situaciones tan dolorosas”, concluyó.