El Papa León XIV designó Delegado Pontificio para la Comisión Internacional de Pastoral Penitenciaria Católica (ICCPPC, por sus siglas en inglés), al Arzobispo de Buenos Aires, Mons. Jorge Ignacio García Cuerva.

El nombramiento fue comunicado el sábado 6 de diciembre por la Sala de Prensa de la Santa Sede.

Al conocerse la noticia, la Conferencia Episcopal Argentina saludó a Mons. García Cuerva, expresando gratitud por “este nombramiento que reconoce tu trayectoria pastoral, siempre marcada por la sensibilidad hacia las personas privadas de su libertad y sus familias”.

“Confiamos en que tu servicio será un valioso aporte para la Iglesia universal”, añadieron los obispos, asegurando sus oraciones “para que el Señor te ilumine en esta misión que el Santo Padre te ha confiado” y la Virgen “te cubra con su manto en este servicio”.

Mons. García Cuerva cuenta con una extensa trayectoria en el área de Pastoral Penitenciaria, desempeñándose en diferentes períodos como delegado diocesano y consejero regional de dicha pastoral.

Entre 2010 y 2017 fue representante de América Latina y el Caribe ante la Comisión Internacional de la Pastoral Penitenciaria Católica (ICCPPC).

En la Conferencia Episcopal Argentina ocupó el cargo de Secretario de la Comisión de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Argentina, y hasta su nombramiento como Obispo Auxiliar de Lomas de Zamora en 2017, fue capellán de varios centros penitenciarios de la Provincia de Buenos Aires.

Fundada en 1950 en Roma, la Comisión Internacional de Pastoral Penitenciaria Católica tiene el propósito de servir con espíritu evangélico a las comunidades carcelarias. Actualmente, la comisión depende del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.