En el marco del Mes de la Biblia, que la Iglesia Católica celebra cada septiembre, la Diócesis de Saltillo puso en marcha una iniciativa de recolección de ejemplares destinados a personas privadas de su libertad en distintos centros penitenciarios del territorio diocesano.

El P. Robert Coogan, coordinador de la Pastoral Penitenciaria, explicó a ACI Prensa que esta labor, que lleva realizándose por 15 años, beneficia a centros como el CERESO Varonil de Saltillo y Monclova, el CERESO Femenil de Saltillo, los centros de adolescentes y el centro federal de Mesillas.

Según el sacerdote, la entrega de biblias trasciende el simple reparto de libros, ya que busca acercar a Jesús a quienes se encuentran en circunstancias difíciles porque “hemos visto que personas privadas de su libertad muestran un hambre de conocer a Jesús. Nos piden biblias para leerlas y estudiarlas”.

El P. Coogan añadió que estas experiencias reflejan situaciones que Jesús mismo eligió vivir, como “la pobreza de nacer en un pesebre, crecer en una familia, trabajar con sus manos, no tener dónde reclinar la cabeza, y muy importante, Jesús aceptó ser tomado preso”.

El sacerdote hizo un llamado a la comunidad para sumarse a esta iniciativa, entregando biblias en cualquier parroquia de la diócesis.

Historias de conversión

Durante su labor, el P. Coogan ha sido testigo de historias que muestran cómo la Palabra de Dios puede transformar vidas. Recordó que en el CEFERESO Varonil, algunos internos relataron que un hombre, castigado en su celda, comenzó a leer la Biblia y “sintió de repente, la suave presencia de Dios. Ya no pudo continuar leyendo. Cerró los ojos en un éxtasis y sin darse cuenta que hablaba en voz alta, dijo: ‘En este momento, no necesito absolutamente nada más’”.

En otra ocasión, recordó que un joven recién ingresado al mismo penal pasó dos semanas en celdas de castigo. Durante ese tiempo comenzó a leer la biblia y “se fascinó con todo lo que estaba experimentando”.

Después de una semana, las autoridades le permitieron regresar con los demás, aunque él deseaba permanecer en la celda. Según el P. Coogan, aquel lugar se convirtió en “su lugar de conversión. Un lugar que ahora recuerda con mucho cariño”.

¿Qué hace la Pastoral Penitenciaria?

El P. Coogan señaló que la pastoral penitenciaria mantiene una presencia constante en los centros de reclusión, ofreciendo todo lo que se encuentra en una parroquia, incluyendo misa semanal, sacramentos de iniciación, estudio bíblico, formación en la fe y horas santas.

Cada 24 de septiembre, día de Nuestra Señora de la Merced, patrona de la Pastoral Penitenciaria, se celebra una misa en la Catedral de Saltillo para las familias y personas interesadas en rezar por los encarcelados.

En 2024, se realizó una peregrinación fuera del reclusorio con rezos amplificados para que los internos escucharan, acompañados por bailes tradicionales, que según el sacerdote, luego le “agradecieron este gesto de cariño”.

Además de la dimensión espiritual, la pastoral realiza acciones para apoyar a los internos, llevando refrigerios los que se puede o recolectando materiales de higiene para las mujeres del penal femenil, aun cuando por ley estos artículos deben ser provistos por la administración del centro.