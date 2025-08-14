Un informe publicado por el Family Research Council (FRC) documentó más de 400 casos de “actos de hostilidad” contra iglesias católicas y otras iglesias cristianas en Estados Unidos durante 2024.

El informe, publicado el 11 de agosto, encontró 415 incidentes, que incluyeron 284 actos de vandalismo, 55 casos de incendio provocado, 28 incidentes relacionados con armas de fuego, 14 amenazas de bomba y 47 otros actos hostiles.

En cada mes hubo al menos 20 actos hostiles contra iglesias, con los números más altos en junio con 49 incidentes y febrero con 45 incidentes. El promedio fue de 35 incidentes por mes.

Esto representa una ligera disminución respecto a los números de 2023 del FRC, cuando la organización evangélica sin fines de lucro encontró 485 incidentes. Sin embargo, la cifra sigue siendo significativamente más alta que en años anteriores: 198 en 2022, 98 en 2021, 55 en 2020, 83 en 2019 y 50 en 2018, año en que el FRC comenzó a registrar estos incidentes hostiles.

Para la mayoría de los incidentes, ni el perpetrador ni el motivo están claros, según el FRC. El informe señala que algunos actos parecían motivados por odio hacia el cristianismo, otros por ganancia financiera, y otros parecían perpetrados por adolescentes “involucrados en un pasatiempo destructivo”.

Sólo se encontró un caso con motivo proaborto, mucho menor que en 2022, cuando al menos 59 actos hostiles estuvieron motivados por el apoyo del perpetrador al aborto. El aumento ese año probablemente estuvo relacionado con la anulación de Roe v. Wade por parte de la Corte Suprema.

El vandalismo proaborto ocurrió en la iglesia católica St. Patrick en Portland, Oregon, donde el vandalismo incluyó la frase: “[explícito] you, my body my choice” (que se traduce como “[explícito] mi cuerpo mi elección”).

Arielle Del Turco, directora del Centro para la Libertad Religiosa del FRC, dijo en un comunicado que “ningún acto de vandalismo u otros crímenes contra iglesias es aceptable, y los líderes políticos deben condenar rápidamente tales acciones y afirmar la importancia de la libertad religiosa”.

“La libertad religiosa no depende sólo de protecciones legales, sino también del apoyo cultural”, añadió. “Debemos fortalecer el apoyo cultural a la libertad religiosa y el respeto por nuestra herencia cristiana”.

Según el informe, también hubo 33 casos en los que el perpetrador atacó iglesias porque la iglesia apoyaba el orgullo “LGBT”, lo que en su mayoría se manifestó en el robo de banderas del orgullo.

Uno de los actos hostiles documentados contra iglesias católicas fue un incidente en South San Francisco, California, en enero. Un hombre disparó tiros hacia la iglesia católica St. Augustine, pero nadie resultó herido en el ataque.

En otro incidente, una persona profanó un crucifijo procesional y una estatua de la Virgen María en una capilla de la Universidad de Georgetown. La iglesia St. Leo en Hartford, Arkansas, fue atacada una vez en 2023 y dos veces en 2024, incluyendo un vandalismo que destruyó estatuas. Otro vandalismo decapitó una estatua de Jesucristo en la iglesia católica Holy Family en Fresh Meadows, Nueva York.

En la iglesia católica St. Peter en Harpers Ferry, Virginia Occidental, una persona tiró alrededor de 100 hostias en el estacionamiento durante una Misa de Pascua. El sacerdote dijo en ese momento que creía que probablemente no estaban consagradas.

Tony Perkins, presidente del FRC y ex presidente de la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos, dijo en un comunicado que el informe “muestra claramente que la libertad religiosa enfrenta amenazas sustanciales aquí en casa”.

“La libertad religiosa rara vez es entregada a los pasivos; es reclamada por quienes la ejercen incluso cuando una cultura hostil dice que no pueden”, afirmó Perkins.

El informe señala que el gobierno federal estadounidense ha tomado conciencia del sentimiento anti-cristiano dentro de la sociedad estadounidense, con el presidente Donald Trump firmando una orden ejecutiva para crear un grupo de trabajo para erradicar el sesgo anti-cristiano dentro de las políticas, regulaciones y prácticas del gobierno federal.

“La izquierda ‘woke’ estadounidense ha sido intencional en difundir su hostilidad hacia la fe cristiana en cada rincón de Estados Unidos”, dijo Perkins. “Aplaudimos los esfuerzos de la administración Trump, pero se deben tomar medidas en todos los niveles de gobierno para proteger y promover este derecho humano fundamental”.

“Los cristianos deben esperar y exigir más de sus líderes gubernamentales en cuanto a la persecución y prevención de actos criminales que atacan la libertad religiosa”, añadió.

California, el estado más poblado del país, registró 40 actos hostiles, más que cualquier otro estado. El segundo número más alto fue en Pensilvania con 29, seguido por Florida y Nueva York con 25 cada uno, Texas con 23, y Tennessee y Ohio con 19 cada uno.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.