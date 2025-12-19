La junta militar de Myanmar ha ordenado que la Navidad sea celebrada antes del 20 de diciembre en el norte del país, argumentando que la tradicional fecha del 25 está muy cercana a las elecciones previstas en esa zona para finales de mes.

La agencia Asia News informó que esta medida afecta a los cristianos de la capital regional Myitkyina y de los municipios de Putao, Tanai y Nawng Mun.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Es por las elecciones. Si se celebran normalmente el 25 de diciembre, será demasiado cerca de las elecciones” del domingo 28, aseguró a los medios locales un miembro del Departamento de Administración General del municipio de Putao.

Myanmar es gobernada por una junta militar desde el golpe de Estado de 2021, luego del cual comenzó una guerra civil que también ha afectado edificios religiosos, como el bombardeo aéreo contra la catedral del Sagrado Corazón de Jesús en Mindat en febrero de 2025.

La prohibición de llevar celebraciones navideñas públicas el 25 de diciembre ha sido rechazada por los fieles de las regiones afectadas.

De acuerdo con Asia News, “para la etnia kachin, predominantemente cristiana, la orden de la junta no constituye un ajuste logístico, sino un acto deliberado de control y represión”. También indicó que la mayoría de iglesias reprogramaron sus actividades para ayer 18 y hoy 19 por temor a posibles consecuencias.

Las más leídas 1 2 3 4 5

El Informe de Libertad Religiosa 2025 de Ayuda a la Iglesia Necesitada señala que los cristianos de Myanmar son el 8,1% de los 54 millones de habitantes. La gran mayoría —76,4%— son budistas.

El reporte de la fundación pontificia alerta que “el golpe militar del 1 de febrero de 2021 desencadenó una grave crisis humanitaria y de derechos humanos en Myanmar, lo que también provocó un notable deterioro de la libertad de religión o de creencias”.

“Durante este período se han intensificado los ataques contra lugares de culto y contra cristianos, musulmanes e incluso monjes budistas críticos con el régimen”, denuncia.

El informe sobre Myanmar indica que “mientras el ejército conserve el poder, las perspectivas para la libertad religiosa seguirán siendo sombrías. Solo se podrá lograr una mejora significativa si se alcanza una paz duradera en todo el país, junto con el establecimiento de una auténtica democracia federal multipartidista que defienda los derechos humanos de las personas de todas las religiones y etnias”.