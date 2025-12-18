Organizaciones de la sociedad civil advirtieron que la incorporación del concepto de “violencia simbólica” a la ley podría abrir la puerta a la criminalización de expresiones de fe y a la persecución de los creyentes por manifestar públicamente sus convicciones.

El pasado 26 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó una reforma para adicionar el concepto de “violencia simbólica” a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dictamen que fue enviado al Senado de la República para su análisis y eventual discusión en la Comisión de Igualdad de Género.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

La iniciativa, impulsada por diputadas federales, define la “violencia simbólica” como una “manifestación de la discriminación estructural contra las mujeres”.

Según el texto, esta se puede dar con “la creación, transmisión o reproducción, de manera directa o indirecta, de mensajes, valores, símbolos, imposiciones familiares, educativas, ideológicas, sociales, económicas, políticas, culturales, estéticas o religiosas basadas en estereotipos de género, que refuerzan relaciones desiguales de poder y la subordinación de las mujeres frente a los hombres”.

Falta de claridad en el concepto de liberad religiosa

La inclusión explícita de las “imposiciones religiosas” dentro de esta definición ha generado preocupación entre organizaciones civiles.

Las más leídas 1 2 3 4 5

En entrevista con ACI Prensa, Luis Antonio Barrera Hernández, integrante de la plataforma ciudadana de recolección de firmas Actívate, advirtió que “podría criminalizar expresiones religiosas, perseguir a quienes profesen su fe en público, prohibir mensajes, símbolos o prácticas culturales tradicionales de México”.

Además indicó que el concepto de “violencia simbólica” es “un parámetro muy amplio”, en el que “la fe, los valores, la manera de educar a los hijos, las tradiciones podrían ser señaladas como ‘algo violento’, si no encajan con el discurso o con el mensaje que quiere dar a entender el gobierno en turno”.

Barrera Hernández advirtió además que este planteamiento no es nuevo, sino que responde a una “tendencia de feminismo radical, que busca que cualquier mensaje, símbolo o enseñanza que no coincida con la ideología, pues en este caso del gobierno en turno, pueda ser considerado violencia”.

Advirtió que incluso la reforma podría incidir en “las enseñanzas familiares o educativas, y castigar, evidentemente, opiniones contrarias a esta ideología oficialista”.

“Un absurdo”

Por su parte, Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, calificó como “un absurdo” el pretender catalogar la fe o las expresiones religiosas como “violencia simbólica”.

El líder profamilia señaló que México “está que arde por la violencia” y las autoridades en vez de “atender los asesinatos, los secuestros, las extorsiones reales, ahora lo que quieren, en un acto de esquizofrenia, es catalogar como violencia simbólica la cuestión de la fe”.

Por ello hizo un llamado al Senado para que rechace la reforma y concentre sus esfuerzos en “combatir la violencia real del crimen que está afectando a tantísimas personas”.

Campaña de recolección de firmas

Actualmente, la campaña impulsada por Actívate ha reunido más de 14 mil firmas, con la intención de reunir más para presentarlas ante el Senado de la República y exigir “rechazar esta adición de violencia simbólica por la vaguedad del concepto y por el riesgo que implica para la libertad religiosa”.

Barrera Hernández alertó que esta iniciativa “no es un hecho aislado”, ya que algunos legisladores han propuesto iniciativas que han tenido el objetivo de “perseguir la religión cristiana”.

Como antecedente reciente, hubo una propuesta presentada por el diputado Arturo Federico Ávila Anaya, vocero del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, que pretendía reformar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

Su intención era sancionar a ministros de culto por su contenido en medios digitales, redes sociales y plataformas en línea como una forma de “prevención de discursos de odio”. La iniciativa fue retirada en noviembre tras la polémica generada.

Asimismo, Barrera Hernández mencionó el caso de Campeche, donde en 2022 fue desalojada una capilla ubicada dentro de un hospital general, al considerarse que “estaba en contra de los valores de laicidad”.

En este contexto, Barrera Hernández afirmó que el objetivo central de la campaña es proteger el derecho de cada ciudadano de “vivir su fe y a transmitir sus convicciones, pues, en miedo a que sean criminalizados”.