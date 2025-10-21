Las protecciones a la libertad religiosa en Estados Unidos han crecido en los últimos años, con múltiples estados adoptando leyes para fortalecer el derecho constitucional al libre ejercicio de la religión.

Para 2025, 30 estados han adoptado una versión de la Ley federal de Restauración de la Libertad Religiosa (RFRA, por sus siglas en inglés) o una protección legislativa similar para la libertad religiosa.

Los estados más recientes en adoptar estas protecciones a nivel estatal fueron Georgia y Wyoming en 2025, e Iowa, Utah y Nebraska en 2024. Virginia Occidental y Dakota del Norte las adoptaron en 2023, y Dakota del Sur y Montana hicieron lo propio en 2021.

La RFRA fue adoptada por primera vez en 1993, cuando el entonces presidente estadounidense Bill Clinton la firmó como ley para ampliar las protecciones a la libertad religiosa. Según la ley, el gobierno federal no puede “imponer una carga sustancial” al libre ejercicio de la religión a menos que exista un “interés gubernamental apremiante” y se actúe por los “medios menos restrictivos” posibles.

El Congreso aprobó la ley en respuesta a la decisión de 1990 de la Corte Suprema en el caso Employment Division v. Smith, que sostuvo que la Primera Enmienda no se violaba siempre que una ley fuera “neutral y de aplicación general”. La ley fue concebida para proporcionar una salvaguarda más sólida del libre ejercicio de la religión que la ofrecida por el máximo tribunal.

El consenso bipartidista desapareció, pero la oposición se debilita

Cuando la RFRA fue adoptada a nivel federal en la década de 1990, las protecciones contaban con un abrumador respaldo bipartidista. En la década de 2010, ese consenso bipartidista disminuyó a medida que la mayoría de los demócratas expresaron su oposición a las protecciones.

Tim Schultz, presidente de 1st Amendment Partnership, dijo a CNA —agencia en inglés de EWTN News— que en 2013 dos estados adoptaron la RFRA con apoyo casi unánime de los republicanos y con alrededor de dos tercios de apoyo entre los demócratas. Sin embargo, la ley se volvió más divisiva después del fallo de la Corte Suprema de 2014 a favor de eximir a Hobby Lobby de un mandato de proporcionar fármacos abortivos con base en la RFRA.

“Eso [el apoyo bipartidista] parece de hace un millón de años”, dijo Schultz. “Ahora diría que el apoyo republicano es más o menos el mismo que entonces. El apoyo demócrata está por debajo del 5%”.

Aunque Schultz no expresó optimismo de que el apoyo bipartidista pueda regresar pronto, atribuyó algunos cambios culturales al fuerte éxito en los estados inclinados hacia los republicanos durante los últimos cuatro años.

De 2014 a 2020, dijo, los grupos empresariales y los grupos LGBT “trabajaban juntos con mucha fuerza … en oposición a los proyectos de ley sobre libertad religiosa” porque los veían como amenazas a ciertas leyes antidiscriminatorias relacionadas con políticas laborales de empleadores religiosos.

Sin embargo, después de 2020, afirmó, “la política de la RFRA es mucho más favorable”, y señaló que ha habido “mucha menos oposición por parte de los grupos empresariales”.

Una razón de este cambio, según Schultz, fue la ampliamente difundida historia Lia Thomas, un nadador biológicamente masculino que se identificó como mujer transgénero y compitió en deportes femeninos. Esto llevó a que las encuestas “cambiaran en todos los temas relacionados con LGBT”, señaló.

Otra razón, argumentó, fue la reacción a las políticas relacionadas con personas transgénero por parte de Target y los anuncios de Bud Light, que provocaron “la ira de los consumidores contra ambos”. Señaló que el dinero perdido por las corporaciones “hizo que los grupos empresariales dijeran ‘no vamos a mantener la misma postura’”.

A pesar de la partidización que alimenta el debate actual, Schultz señaló que la RFRA se ha utilizado para defender la libertad religiosa en una amplia gama de cuestiones, algunas de las cuales han complacido a los conservadores y otras a los progresistas.

Aunque la RFRA se ha utilizado para defender la libertad religiosa en temas relacionados con anticoncepción, aborto, género y sexualidad, también se ha utilizado para defender a organizaciones religiosas que prestan servicios a migrantes.

“[La RFRA] no es políticamente predecible”, dijo Schultz.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.