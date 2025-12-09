El Tribunal Supremo de la India admitió el 8 de diciembre la impugnación presentada por los obispos católicos contra la ley de anticonversión del estado de Rajastán, señalando que viola la Constitución del país que garantiza la libertad religiosa.

En declaraciones a la agencia UCA News, la hermana Sayujya Bindhu, secretaria del departamento jurídico de la Conferencia Episcopal Católica de la India (CBCI), expresó la satisfacción de los prelados por la decisión del Tribunal Supremo de aceptar su petición.

La Asamblea de Rajastán aprobó esta ley en febrero de 2025, convirtiéndose en el duodécimo estado con este tipo de legislación. Los otros son Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Guyarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Odisha, Uttarakhand y Uttar Pradesh.

La hermana Bindhu indicó que la impugnación de los obispos se suma a otros recursos legales que buscan suspender la ley de Rajastán. Según se informó, el Tribunal ha ordenado al gobierno estatal presentar su respuesta.

La religiosa señaló que los estados con leyes similares suelen afirmar que son de “libertad de religión”, a pesar de que sus contenidos constituyen "una grave violación de la privacidad y la libertad religiosa garantizadas por la Constitución".

"Muchos términos de la última ley aprobada en Rajastán, como la seducción y la coerción, son poco claros y podrían utilizarse como arma contra los cristianos y sus instituciones", advirtió.

Asimismo, dijo que la labor caritativa de la Iglesia con niños y enfermos, “basada en la compasión, podría ser malinterpretada como un intento de convertir a la gente”.

Por su parte, el portavoz del Episcopado, Robinson Rodrigues, señaló que “la nueva ley se ha convertido en una herramienta para atacar a las comunidades minoritarias, especialmente a los cristianos, mediante falsas acusaciones de conversión religiosa”.

Explicó que la CBCI ha solicitado que se retrase la implementación de la ley mientras no se responda a su recurso de impugnación, pero los jueces indicaron que tomarán la decisión después de que el gobierno de Rajastán presente su respuesta.

UCA News señaló que el Tribunal Supremo de la India está atendiendo varias peticiones de inconstitucionalidad contra las leyes anticonversión promulgadas por otros estados.

En su informe de Libertad Religiosa 2025, la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada señala que este derecho no ha sido protegido adecuadamente “desde que el primer ministro Narendra Modi y el Partido Bharatiya Janata (BJP) llegaron al poder en 2014”.

“A pesar del estatus oficialmente laico de la India, varios gobiernos, tanto a nivel federal como estatal, han promulgado leyes que restringen la libertad religiosa de individuos, instituciones y grupos”, denuncia el documento.

Sobre las leyes anticonversión, el informe indica que estas “suelen aprobarse a instancias de grupos nacionalistas hindúes que temen que el carácter hindú de la India se vea amenazado por el crecimiento de otras religiones”.

Estas legislaciones “afectan especialmente a los musulmanes y a los cristianos porque ambas comunidades religiosas realizan actividades misioneras” y “brindan a los funcionarios locales y a las organizaciones supremacistas hindúes la oportunidad de acosar e intimidar a los miembros de las comunidades minoritarias”.