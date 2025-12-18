Horas de terror vivieron los habitantes del municipio de Buenos Aires, en el departamento colombiano del Cauca, cuando las disidencias de las FARC ingresaron disparando y tomaron de rehén al sacerdote para obligarlo a transmitir sus mensajes.

El asedio de diez horas comenzó en la mañana del martes 16 de diciembre, cuando las disidencias de alias Iván Mordisco atacaron la estación de la Policía, la alcaldía y la oficina del Banco Agrario.

Mientras la población buscaba refugiarse de los disparos y detonaciones, los guerrilleros ingresaron a la casa cural y obligaron al sacerdote a transmitir sus mensajes a través de los parlantes de la iglesia.

“Querida Policía, ellos dan garantías para que se abstengan (…) Entréguense por favor. Entreguen los fusiles”, es uno de los mensajes que transmite el párroco.

Debido a los combates, murieron dos policías y el municipio ha quedado seriamente afectado.

En Noticias Caracol hablamos con monseñor Omar Sánchez, arzobispo de Popayán, sobre la compleja situación de orden público en el departamento del Cauca: "Estamos ante una situación continuada de acciones absolutamente desproporcionadas".



En declaraciones a Noticias Caracol, el Arzobispo de Popayán, Mons. Omar Sánchez Cubillos, confirmó el jueves 18 que los guerrilleros, al darse cuenta de los parlantes de la iglesia, fueron a la casa cural para que el sacerdote transmitiera sus mensajes.

“Fueron hasta la casa cural, le pidieron al sacerdote que hiciera este mensaje, que por el altavoz la Policía fuera interpelada para que se entregara”, señaló.

Incluso le dijeron al presbítero “que pasara hasta la estación (policial) y que ellos le respetaban la vida. Él se negó a hacer esta segunda acción y, por supuesto se vio obligado, se vio llamado a usar el micrófono para transmitir el mensaje que ellos querían enviarle a la Policía”, relató el arzobispo.

Mons. Sánchez dijo que la población ha quedado muy afectada y aseguró que el sacerdote permanecerá al lado de su comunidad.

“Se necesita la presencia de nuestros sacerdotes allí donde mayor rigor y mayor expresión violenta se tiene. Nuestros sacerdotes, en ese sentido, son valientes y con mucha coherencia tienen que asumir estos momentos difíciles con su comunidad”, afirmó el arzobispo.

En un comunicado, la Defensoría del Pueblo condenó los ataques y exigió a los grupos armados “a cesar de inmediato las acciones que ponen en peligro a la población civil, a que se abstengan de utilizar artefactos explosivos en zonas pobladas y a respetar estrictamente” el derecho internacional humanitario y los derechos humanos.