El Papa León XIV disfrutó en la tarde de este martes de un especial concierto de Navidad: el que le dedicaron los niños de la Escuela Pontificia Pablo VI de Castel Gandolfo.

Cómo un invitado más, el Santo Padre escuchó con atención a los pequeños y aplaudió con fuerza al terminar el concierto Incanto, protagonizado por los alumnos de este centro educativo fundado por San Pablo VI en 1968 y que en la actualidad acoge a unos 300 niños.

León XIV aplaude a los niños. Crédito: Vatican Media

La visita sorpresa a este centro la realizó en la tarde del martes 16 de diciembre desde Villa Barberini, su residencia en Castel Gandolfo, a la que suele acudir cada lunes.

El Pontífice dirigió un saludo improvisado a los más pequeños, quienes cantaron diferentes villancicos en varios idiomas. “Ha sido maravilloso escuchar los villancicos en italiano, latín, inglés y español”, señaló al finalizar el concierto, según informó Vatican News.

“Escuchar a estos niños cantar así en todos estos idiomas nos ayuda a comprender cómo la Navidad despierta en el corazón de todos nosotros una alegría, una paz, una invitación verdaderamente importante”, dijo León XIV.

El espectáculo tuvo lugar en el gimnasio del centro y también estuvieron presentes los padres y profesores de los alumnos, así como el Obispo de Albano, Mons. Vincenzo Viva, y el presidente de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, Mons. Giordano Piccinotti.

El Papa saluda a los familiares de los niños. Crédito: Vatican Media

El Papa agradeció la invitación a participar en este evento y aseguró que los niños “han traído amor a todos en esta noche con esta hermosa música”. Como es habitual, recordó a San Agustín, señalando que el santo de Hipona decía “que ‘quien ama, canta’, porque su corazón sabe realmente lo que es importante”.

“Y Dios ha querido comunicarnos a todos el don del amor: esto es la Navidad, Dios que ha querido acercarse a nosotros, sobre todo a los más pequeños. Que este espíritu que estamos celebrando ya esta noche, y en los próximos días y en Navidad, quizá durante todo el año, podamos sentir y vivir este amor de la Navidad”, dijo el Santo Padre, quien concluyó su breve discurso con una invitación a “proclamar la paz, el amor y la unidad en el mundo”.

El Papa disfruta del concierto navideño. Crédito: Vatican Media

El Papa León XIV dedicó unos momentos para saludar a los niños y a sus familias, quienes le entregaron como regalo una raqueta de tenis, deporte por el que siente una gran pasión y que lleva años practicando. De este encuentro navideño quedaron para el recuerdo emotivas imágenes en las que se aprecia la alegría del Santo Padre, quien no dejó de sonreír.

Los niños de la escuela regalan al Papa una raqueta de tenis. Crédito: Vatican Media

Antes de regresar al Vaticano, el Papa visitó las instalaciones de esta escuela primaria católica, que alberga una reliquia de San Pablo VI.