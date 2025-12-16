Este 17 de diciembre, el Papa Francisco habría cumplido 89 años de vida. Su muerte fue la noticia que cambió la historia en 2025 y, aunque la Iglesia ya tiene un nuevo Pontífice que se ha ganado el cariño de los fieles, son millones los católicos que siguen recordando y extrañando al Papa argentino.

A modo de homenaje, recopilamos seis “últimos gestos” públicos del primer Papa latinoamericano que muestran a un pastor que sirvió a la Iglesia hasta el límite de sus fuerzas y que se despidió casi sin palabras, pero con signos muy elocuentes.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

12 de febrero: La última audiencia general del Papa Francisco

El 12 de febrero de 2025, Francisco presidió su última audiencia general, visiblemente debilitado, pero todavía decidido a enseñar y a encontrarse con los peregrinos que llegaron al Aula Pablo VI.

Ese día, afectado por una bronquitis, no pudo leer personalmente su catequesis y pidió a un sacerdote que la leyera en su nombre. Aun así, quiso dirigirse brevemente a los fieles: “En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz sea con ustedes. Ahora me permito pedirle al sacerdote, al lector, que lea porque yo, con la bronquitis todavía no puedo. Espero que la próxima vez pueda”.

Dos días después fue internado en el Hospital Agostino Gemelli de Roma debido a una infección respiratoria que llevó al Papa a padecer una neumonía bilateral, por lo que tuvo que ser hospitalizado por casi seis semanas.

Las más leídas 1 2 3 4 5

6 de marzo: Un audio desde el hospital: “Que Dios los bendiga y la Virgen los cuide”

Cuando tenía casi 3 semanas internado en el Hospital Agostino Gemelli, el Papa Francisco envió un mensaje de audio para asegurar su cercanía y pedir oraciones a los fieles. En ese breve mensaje, difundido por redes sociales, se percibe su respiración difícil, pero también su estilo de siempre: agradecer, animar y recordar que, incluso en una cama de hospital, el pastor sigue pensando en su pueblo.

23 de marzo: Bendición papal desde la ventana del Gemelli

El 23 de marzo, Francisco apareció por primera vez en público desde que fue hospitalizado. El Santo Padre se asomó por una ventana del Gemelli para bendecir a los fieles que se habían reunido a la entrada del hospital para rezar por él. Con evidente esfuerzo físico, el Pontífice hizo la señal de la cruz y los saludó, en una escena que recordó a muchos la última bendición de San Juan Pablo II: un Papa muy enfermo que, sin embargo, no deja de ser padre hasta el final.

Ese día se anunció que sería dado de alta y que pasaría al menos dos meses recuperándose en el Vaticano.

16 de abril: El último chiste del Papa Francisco

En medio de la fragilidad, el Papa Francisco no perdió el sentido del humor que lo caracterizó durante todo el pontificado. Menos de un mes después de recibir el alta, el Papa acogió en el Vaticano a la comunidad del Hospital Gemelli, donde había pasado 38 días. Con gratitud y su característico buen humor, dijo: “Cuando las mujeres están al mando, las cosas funcionan”.

Muchos han llamado a este momento “el último chiste del Papa”, que provocó risas a su alrededor y en quienes luego vieron el video en las redes sociales. Ese gesto, casi travieso, fue para muchos la confirmación de que su humanidad —al ser capaz de bromear aun sufriendo— fue una de las claves de su cercanía al mundo.

17 de abril: Visita a la prisión en Jueves Santo

Mientras se recuperaba de la neumonía, el Papa Francisco realizó el Jueves Santo una breve visita a la prisión romana de Regina Coeli, donde se encontró con unos 70 reclusos de diversos países que participan usualmente en las actividades pastorales.

“Me gusta hacer lo que Jesús hizo en Jueves Santo —el lavatorio de los pies— en la cárcel”, les dijo. “Este año no puedo, pero quería estar cerca de ustedes”, expresó el Pontífice.

Tras un momento de oración y saludos personales, rezó con ellos el Padrenuestro y les impartió la bendición. La visita duró poco más de 30 minutos, pero fue un signo muy fuerte de su predilección por los últimos y olvidados.

20 de abril: Su última aparición pública: la bendición final y el último viaje en papamóvil

El 20 de abril de 2025 se produjo lo que hoy se reconoce como su última aparición pública, una breve presencia que muchos fieles siguieron con emoción contenida. Era Domingo de Pascua y debía impartir la bendición Urbi et Orbi.

Francisco apareció extremadamente frágil, pero todavía dispuesto a ofrecer una bendición y una mirada de cariño, como si quisiera entregar hasta el último gesto a la Iglesia Católica que pastoreado desde marzo de 2013. Pocos minutos después recorrió por última vez la Plaza de San Pedro en papamóvil. Para muchos, fue un silencioso “hasta pronto” marcado por la cruz y la esperanza.



