El Arzobispado de Concepción (Chile) advirtió a la comunidad sobre una persona que actúa como sacerdote en actos religiosos, aclarando que “no consta” que sea sacerdote católico y “no está autorizado por la Iglesia Católica para ejercer el ministerio sacerdotal”.

En un comunicado con fecha 15 de diciembre, el Arzobispado se dirigió a los fieles católicos y a la comunidad en general para advertir sobre la situación de una persona que, hace aproximadamente un año, “actúa como sacerdote en diversos actos religiosos, principalmente en la comuna de Hualqui”.

“Se trata del Sr. Luis Guillermo Valbuena Ortega, de nacionalidad venezolana, quien aparece ante la comunidad como un sacerdote católico, celebrando Misas y ritos similares a los católicos y vistiendo ornamentos semejantes”, precisa el texto.

“El pasado fin de semana, entre el 6 y el 8 de diciembre, por ejemplo, presidió actos litúrgicos en el llamado Santuario Mariano Virgen del Cerrito, en Colico–Hualqui, con presencia de autoridades municipales”, indica.

Ante esto, el Arzobispado de Concepción se vio “en la necesidad de aclarar, especialmente a los católicos de Hualqui, que no consta que el Sr. Valbuena sea sacerdote católico y que no está autorizado por la Iglesia Católica para ejercer el ministerio sacerdotal”.

“El Arzobispado no cuenta con antecedentes completos sobre su historia personal, constando únicamente que hasta marzo de 2023 perteneció a la Iglesia Episcopal Anglicana de Chile, entidad religiosa de Derecho Público con sede en Hualqui”, señala el comunicado.

Asimismo, explica que “para que un sacerdote católico pueda ejercer el ministerio —en este caso en Hualqui y en la Región—, debe constar su ordenación sacerdotal en la Iglesia Católica, contar con la autorización del Obispo de la diócesis de origen para trasladarse a otro lugar y con la autorización del Obispo de la diócesis que lo recibe”.

“Nada de esto se cumple en el caso mencionado”, subraya el documento, detallando que “el Sr. Valbuena no participa ni ha participado nunca de la vida pastoral de la Iglesia Católica en la Arquidiócesis de Concepción”.

Por lo tanto, informa: “Los sacramentos presididos por él no pueden considerarse, desde el punto de vista de la fe católica, como válidos ni legítimos”.

Finalmente, desde el Arzobispado de Concepción lamentan “la confusión y el daño que esta situación puede causar en los fieles católicos que, con buena intención, han participado en actos religiosos a cargo del Sr. Valbuena”.