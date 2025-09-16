La diócesis colombiana de Sonsón Rionegro alertó que unos desconocidos crearon “un perfil falso en la red social Facebook que suplanta la identidad” de su obispo, Mons. Fidel León Cadavid Marín.

En un comunicado emitido en su cuenta de Instagram, la diócesis indicó que Mons. Cadavid “no tiene perfil personal en dicha red social y que su único canal oficial es la página pública https://web.facebook.com/obispofidelcadavid”.

Por ello, exhortó a los fieles a “no atender ni responder mensajes que lleguen de perfiles distintos a la página oficial”, así como “no dejarse engañar ante posibles solicitudes sospechosas”.

La diócesis también pidió “reportar cualquier perfil falso para que la plataforma tome las medidas correspondientes”.

“Agradecemos a todos su colaboración y atención, en la certeza de que la verdad y la transparencia son valores fundamentales en nuestra misión evangelizadora”, concluye el comunicado.