Clara Cuevas abrió una grieta de luz en el universo frívolo de las redes sociales, donde predominan los perfiles que exhiben vidas de excesos. Habla de Dios y de los santos a miles de personas, y su mensaje funciona porque su perfil no es el de “una señora mayor que me está regañando”, sino el de alguien que evangeliza “por medio del diálogo” y “del encuentro”.

Sin embargo, no siempre fue una influencer católica. Primero cautivó a sus seguidores recomendando libros. Llevaba una vida idílica: viajaba por todo el país patrocinada por las grandes editoriales y estaba en la primera fila de los eventos literarios.

Pero un día, cuando estaba en la cima del éxito, se despertó con un fuerte dolor abdominal. Le diagnosticaron una inflamación severa en los ovarios que requería cirugía urgente. Un dolor físico insoportable que le llevó a tener un “encuentro personal con Dios en el hospital”, explica a EWTN News.

Entonces, sin explicación médica, la inflamación desapareció de su cuerpo y ella comenzó una nueva vida. Hasta ese momento, “para mí como que Dios era algo lejano a mi vida. Y mi vida funcionaba bastante bien, hasta que enfermé”, explica.

Su familia tenía unos “amigos sacerdotes” y uno de ellos le incitó a compartir su experiencia con sus seguidores. “Yo le decía, pero todos mis amigos son lejanos a la iglesia. ¿Cómo voy a compartir esto?. En ese entonces todos mis seguidores no eran un nicho católico, por así decirlo”, resume.

Poco a poco empezó a subir contenidos católicos como fotos “del santísimo” o “del rosario”. En paralelo, Clara también se acercó a Él “para saber qué quería Jesús de mí”. Poco a poco, fue dando pasos. y muchos empezaron a hacerle preguntas. Algunas muy dolorosas. “Yo tenía miedo de haber tenido este encuentro. Y luego toparme con que no hay respuesta. Ese era mi temor”, confiesa.

Pero un sacerdote le mostró los 2.000 años de magisterio que custodia la Iglesia Católica: “Me dio documentos de la Iglesia, vidas de santos, y entendí que había una riqueza inmensa”.

Algunos le reprocharon que se había vuelto una “fanática”

Desde entonces, esta joven comenzó un camino de estudio, oración y misión. Un inicio ”improvisado”, asegura, en el que el Señor “se ha ido encargando de seguir”.

Su perfil cambió radicalmente. Muchos de sus antiguos seguidores la abandonaron porque “obviamente, a mucha gente no le gustó esto”. Incluso algunos le reprochaban que se había vuelto una “fanática”. Pero con el tiempo otros regresaron. Hoy le escriben para decirle, aunque dejé de seguirte “ahora te escucho y me ha cautivado lo que dices”.

La figura de los santos ha sido clave en su camino. Sus grandes referentes han sido Santa Clara de Asís, santa de los medios de comunicación, y San Josemaría Escrivá de Balaguer: “Mucha gente de la que me sigue es gente que estudia y que también trabaja. Y dicen: no sé cómo hacer match entre mi trabajo y Cristo. Entonces, bueno, San Josemaría es un santo de lo ordinario. Y ha sido un gran mensaje que también me ha ayudado mucho a compartirlo”.

Lo más importante es tener en la mente a Jesús

Para ella, lo más importante “tener en la mente a Jesús” durante antes y después de la grabación. Pero reconoce que otras de las claves que trata de encarnar es la autenticidad y la coherencia. “En las redes sociales soy solo una extensión de lo que ya soy”, asegura.

Asimismo, es fundamental no dejarse arrastrar por algoritmos ni modas pasajeras. “A veces el algoritmo es tentador. Pero lo más importante es no abandonar la oración. Es la oración la que sostiene el mensaje. Es lo que da fruto”, concluye.