Jimmy Lai, el defensor católico de los derechos humanos cuyo prolongado juicio por seguridad nacional en China ha suscitado críticas y acusaciones de persecución, fue declarado culpable el 15 de diciembre de múltiples violaciones de las leyes de seguridad nacional de China, poniendo fin a varios años de lo que los defensores han descrito como un juicio-espectáculo motivado políticamente contra un popular editor de Hong Kong.

Lai, de 78 años, se enfrenta a una posible cadena perpetua. Su sentencia se dictará en una fecha posterior.

Sus abogados con sede en el Reino Unido, del despacho Doughty Street Chambers, calificaron el 15 de diciembre el veredicto como “una mancha en un sistema legal de Hong Kong que antes era envidiable”. La abogada principal, Caoilfhionn Gallagher, describió a Lai como “un hombre valiente y brillante de 78 años” condenado en un “veredicto vengativo y sumamente injusto”.

“Tras cinco largos años de encarcelamiento, que violan el derecho internacional, es hora de poner fin a este proceso fraudulento y liberar al señor Lai”, dijo. “Si China no lo libera de inmediato e incondicionalmente, la comunidad internacional debe pedir cuentas a China”.

El hijo de Lai, Sebastien, calificó el fallo como “un día oscuro para cualquiera que crea en la verdad, la libertad y la justicia”.

“Mi familia y yo estamos entristecidos, pero no sorprendidos, por el veredicto de culpabilidad en el caso de mi padre”, dijo. “Siempre hemos sabido que mi padre estaba siendo procesado únicamente por su valiente labor periodística y su inquebrantable compromiso con la democracia”.

La hija de Lai, Claire, por su parte, dijo que el veredicto “demuestra que las autoridades siguen temiendo a nuestro padre, incluso en su estado debilitado, por lo que él representa”.

“Mantenemos su inocencia y condenamos esta injusticia”, dijo, haciendo un llamado a Estados Unidos para que “siga ejerciendo presión para que mi padre vuelva con nuestra familia y pueda recuperarse en paz”.

El veredicto pone fin a un proceso legal de años que ha visto a Lai procesado y condenado por numerosos cargos adicionales, incluidos fraude y reunión ilegal. Al exempresario de la prensa ya se le habían impuesto varias largas penas de prisión antes del veredicto de este lunes.

“Nuestra Señora lo está protegiendo”

Lai, que se convirtió al catolicismo en 1997, fue conocido anteriormente como uno de los defensores de los derechos humanos más francos de Hong Kong. Durante varias décadas estuvo al frente de un pequeño imperio mediático que incluía Apple Daily, un tabloide abiertamente prodemocracia en un entorno político fuertemente controlado por el Partido Comunista de China.

Arrestado en 2020, Lai fue acusado de violar la entonces nueva ley de seguridad nacional de Hong Kong de China. La medida de seguridad fue considerada ampliamente como un medio para que los líderes del Partido Comunista ejercieran un mayor control sobre la región administrativa especial, particularmente después de las extensas protestas en favor de los derechos humanos de 2019.

En los años siguientes, Lai sería condenado en múltiples ocasiones a penas de prisión que van de 14 meses a casi seis años por cargos que incluían participar en las protestas de 2019 y fraude relacionado con un contrato de arrendamiento.

La difícil situación de Lai ha generado apoyo y acciones de defensa en todo el mundo, incluso por parte de líderes y organizaciones católicas. En 2021 recibió el premio Christifidelis Laici de los organizadores del Desayuno Nacional de Oración Católica de Estados Unidos, mientras que al año siguiente se le otorgó un título honorario por la Catholic University of America.

En 2023, Lai fue nominado al Premio Nobel de la Paz junto con el Cardenal Joseph Zen y numerosos otros por su labor en la promoción de los derechos humanos en Hong Kong. Ese mismo año, casi una docena de obispos y arzobispos de todo el mundo pidieron la liberación de Lai y criticaron la “crueldad y opresión” a la que había sido sometido durante años.

La familia de Lai se ha manifestado periódicamente en favor del activista encarcelado. En declaraciones a EWTN News en agosto, el hijo de Lai, Sebastien, describió el juicio de su padre como un “tribunal canguro”, aunque dijo que su padre seguía “fuerte de espíritu y fuerte de mente” incluso cuando su salud se debilitaba.

La hija de Lai, Claire, por su parte, dijo este mes a la presidenta y directora de operaciones de EWTN News, Montse Alvarado, que la familia ha “esperado muchísimo tiempo a que se resolvieran sus casos”.

“Como hija, todos los días me despierto y espero que hoy sea el día en que recuperemos a mi papá en casa... el día en que podamos ir a Misa juntos o cenar alrededor de la mesa, cosas que años atrás casi daba por sentadas”, dijo.

Claire describió su reacción al enterarse de que su padre se había caído en prisión un día y no podía levantarse: “Cuando eres hija... y escuchas historias como esa, desearías poder tú misma levantarlo físicamente cuando está sufriendo de esa manera”.

Sin embargo, Lai, según se informó, rezó a la Santísima Virgen al caerse, dijo Claire, momento en el que pudo volver a ponerse de pie. “Encuentras un gran consuelo en el hecho de que Nuestra Señora lo está protegiendo”, dijo.

Apoyo del presidente Trump

El encarcelamiento y los juicios de Lai incluso han suscitado el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En agosto, el presidente republicano dijo que tenía la intención de hacer “todo” lo posible para liberar a Lai de prisión. Posteriormente, Trump habló con el presidente chino Xi Jinping en octubre, instándolo a liberar a Lai.

Lai también ha recibido el apoyo del Congreso de Estados Unidos, incluida la nominación al Premio Nobel y un llamado a imponer sanciones a los funcionarios de Hong Kong si Lai no es liberado de prisión.

Dirigentes políticos británicos también han pedido su liberación, al igual que activistas en las Naciones Unidas. La iniciativa “Support Jimmy Lai” afirma que Lai ha pasado algo más de 1.800 días en prisión.

El 15 de diciembre, la ministra de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, dijo que el gobierno condenaba el “proceso judicial motivado políticamente” que dictó el veredicto.

“Jimmy Lai ha sido blanco de los gobiernos chino y de Hong Kong por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión”, dijo, y añadió que los líderes británicos “seguirán pidiendo la liberación inmediata del señor Lai, todos los tratamientos necesarios y pleno acceso a profesionales médicos independientes”.

Además de sus otros galardones, a Lai se le concedió en octubre el premio Héroe Mundial de la Libertad de Prensa 2025 del Instituto Internacional de Prensa. Este año, la Fundación Bradley también lo nombró receptor honorario de su Bradley Prize.

