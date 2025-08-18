El expresidente Donald Trump prometió hacer “todo lo que pueda” para “salvar” al activista católico encarcelado Jimmy Lai, asegurando que “veremos qué podemos hacer” para ayudar al veterano defensor de los derechos humanos, quien lleva años en prisión.

Trump hizo estas declaraciones en una entrevista radial con Fox News esta semana, afirmando que ya “ha planteado el tema” en círculos gubernamentales.

La promesa llega mientras Lai, encarcelado por las autoridades del Partido Comunista Chino desde 2020, se acerca al final de un prolongado juicio por seguridad nacional en Hong Kong.

Los alegatos finales del proceso se aplazaron varias veces en los últimos días debido al mal clima y a preocupaciones médicas sobre Lai, de 77 años, quien ha sufrido problemas cardíacos en prisión.

Lai, veterano activista por la libertad de expresión y los derechos humanos, se convirtió al catolicismo en 1997 y ha hablado públicamente en varias ocasiones sobre su fe. Fue arrestado por primera vez en agosto de 2020, acusado bajo la entonces recién promulgada Ley de Seguridad Nacional de China.

Desde entonces, el gobierno le ha impuesto varias condenas adicionales por cargos relacionados con asambleas ilegales y fraude. Tras años de retrasos, su juicio de seguridad nacional comenzó en diciembre de 2023.

Los partidarios de Lai consideran que el resultado del proceso está prácticamente decidido. El P. Robert Sirico, sacerdote católico y fundador del Acton Institute en Michigan, dijo a CNA –agencia en ingles de EWTN News– al inicio del juicio que tenía pocas esperanzas de que el régimen chino lo dejara en libertad.

“¿Cuándo fue la última vez que un gobierno totalitario sometió a alguien a un proceso judicial y lo dejó salir inocente?”, cuestionó.

Esta semana, en un ensayo publicado en The Free Press, el sacerdote reiteró esas preocupaciones y describió el juicio como totalmente “bajo control chino”.

“No hay jurado. Los tres jueces fueron seleccionados directamente por el jefe ejecutivo de Hong Kong, quien está bajo el control del PCCh. Estos jueces tienen el destino de Lai en sus manos”, escribió.

El caso ha generado apoyo internacional. En 2023, una comisión del Congreso de EE.UU. pidió sancionar a fiscales y jueces de Hong Kong si no liberaban al activista. Ese mismo año, una coalición de organizaciones de derechos humanos hizo un llamado global por su liberación, mientras líderes católicos de todo el mundo también exigieron lo mismo.

A principios de este año, Lai recibió el Bradley Prize como “inspiración para todos los que valoran la libertad”. En 2024, la Universidad Católica de América exhibió sus obras artísticas en su campus. Además, un proyecto de ley en el Congreso de EE.UU. propone renombrar una calle de Washington D.C. como “Jimmy Lai Way”.

No está claro hasta qué punto el gobierno estadounidense podrá intervenir en su favor. Antes de su reelección el año pasado, Trump había prometido sacar a Lai de prisión, aunque esta semana pareció matizar sus palabras.

“No dije que 100% lo salvaría. Dije que 100% lo iba a plantear”, comentó a Brian Kilmeade, conductor de Fox Radio.

Aun así, añadió: “[El nombre de Lai] ya está en la mesa de temas que estamos discutiendo”. Trump también elogió a Sebastien, hijo de Jimmy, por su lucha para liberar a su padre.

El P. Sirico, por su parte, escribió que Lai en su prolongado cautiverio “nos recuerda lo que significa vivir sin miedo. Hablar sin pedir permiso. Sufrir por la verdad”.

“En otras palabras, nos recuerda lo que significa ser libres”, concluyó el sacerdote.

