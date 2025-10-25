El presidente Donald Trump indicó el 24 de octubre que preguntaría al presidente chino Xi Jinping sobre la posible liberación del activista católico Jimmy Lai, encarcelado durante mucho tiempo, sugiriendo que podría presionar a los líderes del país comunista para que permitan que Lai quede libre antes de su probable condena en un juicio por seguridad nacional.

Al ser consultado por el corresponsal de EWTN News en la Casa Blanca, Owen Jensen, si planeaba hablar con Xi sobre el tema de Lai, Trump —que estaba abordando el Marine One en la Casa Blanca en camino al Air Force One en la Base Conjunta Andrews en Maryland— respondió: "Podría hacer eso, sí". Está previsto que Trump se reúna con Xi la próxima semana.

Anteriormente ese día, un grupo bipartidista de senadores, incluido el senador Rick Scott, republicano por Florida, publicó una carta abierta instando a Trump a utilizar su reunión con Xi para abogar por la liberación de Lai. Trump confirmó el viernes haber recibido la carta.

“Bueno, tengo mucho respeto por Rick Scott. Y muchos de los que me están pidiendo que haga eso”, dijo. “Y está en mi lista. Voy a preguntar”, añadió.

“Mira, son grandes enemigos", dijo sobre Lai y Xi. "Pero veremos qué pasa, sabes. Jimmy Lai y el presidente Xi son grandes enemigos, pero ha pasado mucho tiempo y estará en mi lista”, comentó el presidente estadounidense.

Los senadores dicen que Lai "debe ser liberado inmediatamente"

En su carta del 24 de octubre, los senadores estadounidenses —incluidos los republicanos Mitch McConnell y Ted Cruz, junto con los demócratas Tim Kaine y Raphael Warnock— elogiaron la "defensa abierta" de Trump a favor de Lai.

El presidente se comprometió a principios de agosto a hacer "todo lo que pudiera" para "salvar" a Lai, quien ha estado encarcelado durante años y condenado por numerosos cargos, incluidos fraude y reunión ilegal.

"El caso humanitario para la liberación del Sr. Lai es más fuerte y más grave que nunca, por lo que esto debe abordarse al más alto nivel posible", escribieron los senadores. Señalaron informes sobre la mala salud actual de Lai y la amenaza de que pueda morir en prisión.

"Tenemos gran confianza en que, si usted, como líder del mundo libre, plantea el caso de Jimmy Lai, el presidente Xi comprenderá la importancia de liberar a Jimmy Lai ahora, antes de que sea demasiado tarde", dijeron los legisladores.

Los defensores de Lai han pedido su liberación de la prisión durante años. Lai, un activista y defensor de la democracia desde hace mucho tiempo, fue arrestado por primera vez en 2020 bajo la entonces nueva ley de seguridad nacional de China y ha sido arrestado y condenado por muchos otros cargos desde entonces.

Sus partidarios han argumentado que China está atacando a Lai por su crítica a la política comunista y su apoyo a los valores democráticos. El propio Lai se declaró no culpable de los cargos de violar la ley de seguridad nacional.

Lai, quien se convirtió al catolicismo en 1997, ha recibido apoyo global en medio de su encarcelamiento y juicios. Una comisión del Congreso en 2023 instó al gobierno de Estados Unidos a sancionar a los fiscales y jueces de Hong Kong si no liberaban a Lai.

Ese mismo año, un grupo global de obispos y arzobispos católicos pidió su liberación, argumentando que sus juicios legales bajo el gobierno comunista habían "durado ya demasiado".

Lai ha recibido múltiples premios y reconocimientos por su defensa, incluido el Premio Bradley 2025.

