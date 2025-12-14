El Papa León XIV nombró al sacerdote Vicent Ouma Odundo, hasta ahora vicario general de la Arquidiócesis de Kisumu (Kenia), nuevo obispo auxiliar de esta misma jurisdicción. Con 47 años se convierte en el tercer obispo más joven de África.

El nombramiento se dio a conocer este 14 de diciembre, tercer Domingo de Adviento, a través de la Oficina de Prensa del Vaticano.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El obispo electo nació el 1 de junio de 1978 en Kisumu. De acuerdo a Catholic Hierarchy, sitio web especializado en los obispos del mundo, hay sólo dos obispos africanos más jóvenes que él: Mons. Orthasie Marcellin Herivonjilalaina (46), Obispo de Ambatondrazaka (Madagascar); y Mons. Merhakristos Gobezayehu Getachew Yilma, Vicario Apostólico de Awasa (Etiopía), que acaba de cumplir 47 años el 4 de diciembre.

El nuevo obispo auxiliar de Kisumu estudió filosofía en el Seminario Nacional de Mabanga y teología en el Seminario Mayor de Santo Tomás de Aquino de Nairobi.



Fue ordenado sacerdote el 20 de febrero de 2008.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Ha desempeñado, entre otros, los siguientes cargos: Vicario parroquial en la Catedral de Santa Teresa en Kisumu (2008 – 2009); Administrador de la Parroquia de San Agustín en Nyamonye (2009 – 2012); y Párroco de la Santa Cruz en Siaya (2012 – 2013).

Es Licenciado en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma y un Doctorado por la Pontificia Universidad Lateranense, también de Roma.

Ha sido además promotor de Justicia del Tribunal Interdiocesano de Kisumu (2018 – 2020); canciller y vicario judicial de la Arquidiócesis (2019 – 2023).