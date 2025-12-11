Mons. Rafael Leónidas Felipe Nuñez, Obispo Emérito de Barahona (República Dominicana), falleció este miércoles 10 de diciembre. Para Mons. Andrés Napoléon Romero, actual obispo de esa diócesis, el fallecido prelado fue “un pastor según el corazón de Dios”.

El prelado es velado hoy en el Seminario San Pío X en Santiago de los Caballeros, a las 02:00 p.m. se celebrará una Misa de cuerpo presente, para luego ser trasladado a la diócesis de Barahona.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram



El viernes 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, se realizará la Misa exequial en la Catedral Nuestra Señora del Rosario en Barahona, para ser luego sepultado en la cripta del templo, según informa un comunicado de la Oficina de Prensa del Episcopado Dominicano.

“Con dolor, pero con fe y esperanza en Cristo resucitado, les comunico a toda nuestra diócesis de la partida a la casa del Padre de nuestro querido obispo emérito Rafael Felipe, Monseñor Fello, como le llamábamos”, señala Mons. Romero, en declaraciones enviadas por la Oficina de Prensa del Episcopado Dominicano a ACI Prensa

“Doy testimonio con todos ustedes que lo conocieron, que Monseñor Rafael Felipe fue un pastor según el corazón de Dios, cercano, sencillo y profundamente espiritual”, añade el obispo.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“Hoy damos gracias a Dios por su vida, por su entrega y por la sabiduría con la que guió esta diócesis a la que amó inmensamente y de la que estuvo siempre pendiente, aun cuando no estaba viviendo acá”, resaltó el actual obispo de Barahona.

Breve biografía del fallecido obispo

Mons. Rafael Leónidas Felipe Núñez nació el 12 de septiembre de 1938. Fue ordenado sacerdote el 25 de marzo de 1965.

Fue director espiritual y rector del Seminario Menor San Pío X; responsable de la Obra Vocacional Sacerdotal de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros; animador vocacional en la Diócesis de Mao-Montecristi; director espiritual y rector del Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino; párroco de varias parroquias y director nacional de los Obras Pontificias Misioneras (OMP).

Fue designado segundo obispo de Barahona por el Papa San Juan Pablo II el 7 de diciembre del 1999. En 2015 el Papa Francisco aceptó su renuncia, y en 2016 el Pontífice argentino lo nombró Administrador Apostólico de San Pedro de Macorís, cargo que ejerció hasta 2017.