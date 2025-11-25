Los obispos de República Dominicana rechazaron la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que permitirá las relaciones entre personas del mismo sexo en la policía y las fuerzas armadas.

Los prelados expresaron su “profunda preocupación, consternación y rechazo” ante la sentencia TC/1225/25 que “elimina las sanciones que penalizaban las relaciones consensuadas entre personas del mismo sexo dentro de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de la República Dominicana”.

Los obispos se pronunciaron en un comunicado firmado por Mons. Tomás Alejo Concepción, Obispo de San Juan de la Maguana y presidente de la Comisión Nacional de Familia.

“Con el anuncio de dicha sentencia, la nación quedó conmocionada. Esta inesperada decisión ha dejado perplejos a ciudadanos, legisladores, autoridades, instituciones y a toda la vida nacional”, resaltaron.

La sentencia declara como inconstitucionales los artículos 210 de la ley 285, Código de Justicia de la Policía Nacional; y el 260 de la ley 3483, Código de Justicia de las Fuerzas Armadas, que señalan: “La sodomía consiste en el concúbito entre personas de un mismo sexo, y será sancionada, cuando se trate de oficiales, con la pena de seis meses a dos años de prisión correccional, y si tratare de alistados, con la pena de prisión correccional de dos a seis meses”.

De acuerdo a la sentencia, estos artículos son “ostensiblemente inconstitucionales” porque “discriminan de manera injustificada a las personas por su orientación sexual, afectan la intimidad (…) y el derecho al trabajo” en la Policía y las Fuerzas Armadas, por lo cual el TC “ordena su expulsión del ordenamiento jurídico”.

El pronunciamiento de los obispos precisa que “no existe una explicación clara sobre el origen, la motivación o los intereses detrás de esta medida, razón por la cual sería necesario estudiar con seriedad sus implicaciones sociales, culturales, geopolíticas e incluso financieras”.

“Todos sabemos que la antropología del pueblo dominicano, su cultura, sus valores éticos y morales, y las raíces que han dado cohesión a nuestra identidad como nación, no admiten tales disposiciones dentro de los cuerpos castrenses”, agregó el texto.

La naturaleza humana y la familia

El comunicado episcopal afirmó que “la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas no son simplemente organismos administrativos; son instituciones sagradas, pilares del orden, la disciplina, la mística de servicio, la protección del bien común y la defensa de la soberanía”.

“No podemos ignorar que la naturaleza humana está creada y ordenada según el designio de su Creador, y toda criatura debe orientarse hacia Él. De lo contrario, se corre el riesgo de desorientarla y distorsionarla. Su belleza se manifiesta en la complementariedad con la que fue hecha: hombre y mujer, llamados a complementarse dentro del matrimonio y la familia”, agregó.

Tras subrayar que “la familia, fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, encuentra su plenitud en la unidad de papá, mamá y los hijos”, los obispos dominicanos advirtieron que “cualquier reforma que afecte la estructura o el funcionamiento interno de estas instituciones debe realizarse con extremo cuidado, con respeto a la disciplina militar, a las buenas costumbres, a los valores familiares y a los principios que moldean a quienes entregan su vida al servicio de la Patria”.

“No callaremos y no nos cruzaremos de brazos”, afirmaron los obispos.