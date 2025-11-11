Un obispo dominicano recordó que la familia está formada por “papá, mamá y los hijos”, en rueda de prensa para anunciar la tradicional caminata “Un paso por mi familia”, que se realizará en toda la República Dominicana el próximo domingo 23 de noviembre.

“La doctrina de la Iglesia Católica, respondiendo a la naturaleza humana y a la revelación divina, señala que la familia está compuesta por papá, mamá y los hijos”, destacó el Obispo de San Juan de la Maguana y presidente de la Comisión Nacional de Familia de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), Mons. Tomás Alejo Concepción, el 4 de noviembre.

Tras recordar que el matrimonio entre un hombre y una mujer es la forma “natural, constitucional y religiosa establecida para la familia”, el prelado resaltó que esta definición “no se puede concebir como una ideología o como un concepto religioso, sino que es parte de la misma creación”.



En la rueda de prensa también se presentó un comunicado con el que se manifestó el apoyo del episcopado dominicano a la iniciativa “Déjala ir”, un conjunto de reformas del Congreso Nacional, que busca prevenir el feminicidio y promover relaciones sanas.

“El Estado y la Iglesia, cada uno desde su ámbito, deben trabajar unidos para construir una cultura de paz, equidad y corresponsabilidad”, indicaron en el texto.

“Reclamamos más atención en las políticas públicas que garanticen oportunidades justas de educación, empleo y vivienda digna para las familias; que promuevan la conciliación entre el trabajo y la vida familiar; que ofrezcan apoyo integral a las madres solteras, a las víctimas de violencia y a los adultos mayores abandonados”, expresaron.

Acciones en favor de la familia

El P. Manuel Díaz, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Familia, anunció la realización de diversas actividades a nivel nacional que finalizarán con la XIV edición de la tradicional caminata “Un Paso por Mi Familia”.

La caminata se realizará el 23 de noviembre en todas las diócesis del país, donde será presidida por cada uno de los obispos dominicanos bajo el lema “Con esperanza hacia la Pascua”.

La comisión manifestó su compromiso de acompañar a las familias, especialmente a aquellas que atraviesan situaciones de crisis. “Frente a estas realidades, la Iglesia no se aleja ni condena; al contrario, abraza, escucha y sana”, resaltó la comisión.