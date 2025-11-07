Chiara Curti, arquitecta e investigadora experta en la obra del Siervo de Dios Antonio Gaudí, afirmó que a su obra maestra, la Sagrada Familia de Barcelona, muchas personas “entran turistas y salen peregrinos”.

Hace unos días, el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia se convirtió en la iglesia más alta del mundo con 162,91 metros de altura, tras la instalación del primer elemento que forma parte de la cruz de la torre de Jesucristo, paso que marca el inicio de la fase final de la construcción de la torre central del templo.

Sobre esta imponente iglesia, obra del llamado “arquitecto de Dios”, Curti dijo que “convierte a muchas personas. O sea, que muchas personas que vienen a Barcelona entran como turistas y salen como peregrinos”.

“La Sagrada Familia creo que transmite justamente el hecho que acoge personas de todo el mundo, transmite que la fe es un lugar en el cual puede descansar el corazón del hombre”, subrayó la especialista en entrevista con EWTN Noticias.

Curti destacó que la iglesia “se podría considerar casi un autorretrato de Gaudí, porque es un hombre que fue creciendo junto con la obra y su manera de vivir se imprime en ella”, entonces es posible “imitar esta manera suya de vivir a través de este ejemplo que da a través de su santidad”.

Un hecho “curioso” que habla de la sed de Dios

La experta comentó además un hecho “curioso” que le llama la atención alrededor del templo: hay muchas personas, vestidas de novios y de otras religiones que “se hacen fotografías afuera de la Sagrada Familia. Y la verdad es que siempre me llama la atención porque en realidad estas personas no se casarán por la Iglesia ni son católicos, pero esta imagen permite a ellos anhelar una vida que tenga algo que ver con Dios”.

De ese modo, comentó, “Gaudí, yendo al origen del sentido religioso de las personas, permite a todas las personas que entran realmente poderse interrogar y también poder encontrar su casa”.

“Por eso que él siempre se inspira tanto a la naturaleza, ¿no? Porque es ahí la primera manifestación, donde surge la primera pregunta, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos?”, subrayó la experta

“Creo que el mensaje que deja la Sagrada Familia es esto: Hoy en este mundo atareado, en guerra, con todas las problemáticas que hay, existe un lugar en el cual poderse encontrar con Dios”, aseguró.

“Un hito increíble”

Tras señalar que “la Sagrada Familia es una obra en la cual no han acontecido nunca incidentes mortales” y luego de comentar que seguramente Gaudí, en proceso de beatificación, estaría muy contento porque la Sagrada Familia ahora es la iglesia más alta del mundo, la experta se refirió al tema de la gran altura del imponente templo catalán.

“Es un hito increíble que pueda alcanzar esta altura, a pesar que Gaudí había imaginado una altura que fuera justo más abajo de la montaña más alta que encontramos en Barcelona, que es la montaña de Montjuic, para no superar la obra de Dios”, explicó Curti.

Con esta altura, la Sagrada Familia “se transforma en un faro para la ciudad de Barcelona y transforma totalmente el paisaje de la ciudad y haciendo como que fuera un nuevo centro para la ciudad”, dijo.

“Gaudí estaba muy preocupado que se viera desde todas partes, pues ahora sí que tenemos esta posibilidad de, en cualquier punto de la ciudad, vislumbrar la gran cruz de Jesucristo, que además se presenta como una cruz a cuatro brazos como para abrazar a toda la ciudad y a todo el mundo, pero también como un faro que ilumina a la ciudad de Barcelona en las noches de las grandes solemnidades”, remarcó Curti.

De cierto modo, recalcó la experta, la Basílica de la Sagrada Familia se ha convertido en una imagen “de la Iglesia universal”.