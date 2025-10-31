El templo de la Sagrada Familia de Barcelona ya es la iglesia más alta del mundo, con 162,91 metros de altura, por encima de la Iglesia Mayor de Ulm en Alemania, cuya construcción se inició en el siglo XIV.

Según informa la Fundación Junta Constructora del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia a través del Arzobispado de Barcelona, este jueves se instaló "el primer elemento que forma parte de la cruz de la torre de Jesucristo”, paso que marca el inicio de la fase final de la construcción de la torre central del templo.

Avui hem viscut un dels grans moments en la construcció de la Sagrada Família! 🙌 Ja s'ha col·locat el primer element que forma part de la creu de la torre de Jesucrist: el braç inferior de la creu, de 7,25 metres i un pes de 24 tones.



¡Hoy hemos vivido uno de los grandes… pic.twitter.com/YLfTs3Zpyw — La Sagrada Família (@sagradafamilia) October 30, 2025

Se trata de una pieza del brazo inferior de la cruz, que mide más de siete metros de alto y pesa 24 toneladas. Sus componentes han sido ensamblados en una plataforma de trabajo situada a 54 metros de altura que se instaló el pasado mes de julio.

“Con una geometría de doble giro, el brazo inferior presenta una forma cuadrada en la base que se transforma en octogonal en la parte superior”, cuyo exterior está “revestido con cerámica blanca esmaltada y vidrios, materiales que destacan por su luminosidad y resistencia a las condiciones atmosféricas”, se detalla.

Imagen del izado de una de las piezas de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia de Barcelona. Crédito: Arzobispado de Barcelona.

Cuando esté completada, la cruz tendrá “una altura total de 17 metros, el equivalente aproximado a un edificio de cinco plantas, y un ancho de 13,5 metros”.

La torre de Jesucristo es la más alta del conjunto de las torres centrales del templo diseñado por Antonio Gaudí, cuya muerte tuvo lugar hace un siglo. La culminación de esta estructura "será un hito histórico en la Sagrada Familia y un homenaje a su arquitecto”.

Más de 140 años de historia

La primera piedra de la Basílica de la Sagrada Familia fue puesta el 19 de marzo de 1882, según el diseño del arquitecto Francisco de Paula del Villar. Al año siguiente, Antonio Gaudí asumió el proyecto, que modifica según su genio arquitectónico de reconocido estilo modernista. Desde 1914, Gaudí decide dedicarse en exclusiva a este templo hasta su muerte el 10 de junio de 1926.

El 14 de abril del 2025, el Papa Francisco declaró al arquitecto venerable, de acuerdo con el criterio expresado por el Dicasterio de las Causas de los Santos.