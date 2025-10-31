Nicolás de Cárdenas

Por Nicolás de Cárdenas

31 de octubre de 2025
09:46 a. m.

Oct. 31, 2025
09:46 a. m.

El templo de la Sagrada Familia de Barcelona ya es la iglesia más alta del mundo, con 162,91 metros de altura, por encima de la Iglesia Mayor de Ulm en Alemania, cuya construcción se inició en el siglo XIV. 

Según informa la Fundación Junta Constructora del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia a través del Arzobispado de Barcelona, este jueves se instaló "el primer elemento que forma parte de la cruz de la torre de Jesucristo”, paso que marca el inicio de la fase final de la construcción de la torre central del templo. 

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram

Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy:

WhatsApp Telegram

Se trata de una pieza del brazo inferior de la cruz, que mide más de siete metros de alto y pesa 24 toneladas. Sus componentes han sido ensamblados en una plataforma de trabajo situada a 54 metros de altura que se instaló el pasado mes de julio. 

“Con una geometría de doble giro, el brazo inferior presenta una forma cuadrada en la base que se transforma en octogonal en la parte superior”, cuyo exterior está “revestido con cerámica blanca esmaltada y vidrios, materiales que destacan por su luminosidad y resistencia a las condiciones atmosféricas”, se detalla.  

Imagen del izado de una de las piezas de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia de Barcelona. Crédito: Arzobispado de Barcelona.
Imagen del izado de una de las piezas de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia de Barcelona. Crédito: Arzobispado de Barcelona.

Las más leídas

1

2

3

4

5

Cuando esté completada, la cruz tendrá “una altura total de 17 metros, el equivalente aproximado a un edificio de cinco plantas, y un ancho de 13,5 metros”.  

La torre de Jesucristo es la más alta del conjunto de las torres centrales del templo diseñado por Antonio Gaudí, cuya muerte tuvo lugar hace un siglo. La culminación de esta estructura "será un hito histórico en la Sagrada Familia y un homenaje a su arquitecto”. 

Más de 140 años de historia 

La primera piedra de la Basílica de la Sagrada Familia fue puesta el 19 de marzo de 1882, según el diseño del arquitecto Francisco de Paula del Villar. Al año siguiente, Antonio Gaudí asumió el proyecto, que modifica según su genio arquitectónico de reconocido estilo modernista. Desde 1914, Gaudí decide dedicarse en exclusiva a este templo hasta su muerte el 10 de junio de 1926.  

El 14 de abril del 2025, el Papa Francisco declaró al arquitecto venerable, de acuerdo con el criterio expresado por el Dicasterio de las Causas de los Santos. 

Nicolás de Cárdenas
Nicolás de Cárdenas
Nacido en 1980, soy un esposo y padre de familia español y periodista con más de 20 años de experiencia en medios impresos y digitales, especializado en información sociopolítica y religiosa. He trabajado más de 10 años en defensa de los derechos humanos y tengo acreditaciones en Periodismo y Comunicación Integral. Desde julio de 2022, soy corresponsal de ACI Prensa y EWTN Noticias en España, cubriendo eventos internacionales de la Iglesia Católica.