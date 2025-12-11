“No se entristezca tu corazón.¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre?”. Con este consuelo — con el que la Virgen de Guadalupe de México se dirigió a San Juan Diego en diciembre de 1531— se encendió una devoción que, casi cinco siglos después, continúa marcando la identidad espiritual de México y de toda América. Ese mismo mensaje, sencillo y profundamente consolador, mantiene hoy una fuerza singular, especialmente “en el contexto de guerra y de dificultades en el mundo que vivimos hoy”, afirma el P. Stefano Cecchin, OFM, presidente de la Pontificia Academia Mariana Internacional.

El franciscano participará este viernes en el encuentro inédito organizado por la Pontificia Comisión para América Latina (CAL) en el Vaticano, una jornada que reunirá a sacerdotes, religiosas y seminaristas latinoamericanos y que situará la figura de María —en particular bajo su advocación guadalupana— en el centro de la reflexión evangelizadora.

Guadalupe, un mensaje de cercanía y liberación

El P. Cecchin subraya que María se manifestó con un lenguaje accesible, cercano y protector, capaz de difundir el mensaje cristiano sin desdibujar la identidad indígena del vidente. De hecho, subraya, en “Guadalupe nos topamos con la inculturación de Dios”.

Para él, el núcleo espiritual del acontecimiento guadalupano es profundamente liberador: “María aparece para no asustar, aunque se produce al final de año del calendario azteca, pero aparece para traer paz, serenidad. El mensaje de Guadalupe es que, quien está con María, no debe tener miedo”.

Comprender esa dimensión histórica y teológica —añade— permite percibir su impacto universal. “Estamos tratando de sensibilizar a todo el mundo, más allá de los países de América Latina, Filipinas y España. Queremos que todo el mundo lo haga suyo”, afirma. Y resume su importancia con una imagen contundente: “Para nosotros Guadalupe es el Sinaí de América”.

La comparación no es metafórica: en la península del Sinaí nació el pueblo de Israel y en Guadalupe, continúa el P. Cecchin, “nació el pueblo cristiano americano”.

Un encuentro marcado por el nuevo documento doctrinal sobre los títulos de la Virgen María

La jornada en el Vaticano está dirigida a sacerdotes, religiosas y seminaristas latinoamericanos que estudian en Roma. Tras los saludos del presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, Mons. Filippo Iannone, tomará la palabra el prefecto para la Doctrina de la Fe, el Cardenal Victor Manuel Fernández, quien ofrecerá una conferencia magistral titulada María: estrella de la evangelización y de la misión para América Latina hoy.

“Esta expresión ya ha sido muchas veces usada en América Latina, pero queremos replantearla a la luz de la enseñanza de la nueva nota doctrinal que nos ha regalado el Dicasterio para la Doctrina de la Fe sobre la Virgen María”, subraya por su parte Rodrigo Guerra, secretario de la Pontificia Comisión para América Latina.

La presencia del Cardenal Fernández estará directamente vinculada a la reciente publicación de la nota doctrinal Mater Populi Fidelis , un documento que ha suscitado amplio debate en algunos sectores al proponer una relectura de la mariología popular y al matizar títulos devocionales tradicionales.

Precisamente por ello, el evento del 12 de diciembre busca ofrecer claves para una recepción serena y evangelizadora del documento.

En este sentido, Guerra presentará una reflexión sobre la recepción doctrinal de la figura guadalupana en Roma: “Explicaré la grata sorpresa que a todos nos ha generado el descubrir que en la reciente nota doctrinal del Dicasterio para la Doctrina de la Fe el tema de la Virgen de Guadalupe es abordado en dos parágrafos para mostrar de una manera muy elocuente cómo la religiosidad popular mariana en América Latina hoy nos puede dar algunas lecciones de cara a los desafíos de la evangelización en América Latina”.

Una ponencia también sobre el vínculo entre María y la sinodalidad

Tras la conferencia del prefecto, se abrirá un coloquio con los participantes y posteriormente un panel académico con tres intervenciones breves. La primera correrá a cargo del P. Stefano Cecchin, que abordará la contribución guadalupana a una mariología equilibrada.

Después intervendrá Mons. Luis Marín de San Martín, subsecretario del Sínodo de los Obispos, para profundizar en el vínculo entre María y la sinodalidad: un tema que el proceso sinodal universal ha puesto de relieve en los últimos años. Según explica, cuando reconocemos el papel de María en la vida eclesial y en la devoción de los fieles, "surge la necesidad real de profundizar en el misterio mariano para comprender mejor la Iglesia sinodal y misionera".

Además, señala que la figura de María es "fundamental" en la recuperación de la identidad de la mujer y de su valor en la Iglesia. "En ella encontramos el ejemplo acabado de cristiana, de discípula. Siempre comprometida proféticamente con la realidad", describe el prelado español.

La jornada concluirá con la ponencia del Rodrigo Guerra, secretario de la Pontificia Comisión para América Latina.

La fecha —el 12 de diciembre— no es casual: coincide con la fiesta de la Virgen de Guadalupe y con el aniversario de la ordenación episcopal del Papa León XIV. “Por eso hemos pensado que este día es una buena ocasión para que nos reunamos con todos los estudiantes y amigos de América Latina… para mirar cómo María nos provoca y nos ofrece nuevas razones para repensar la evangelización y la misión en América Latina en el momento actual”, afirma Guerra.

Tras el encuentro tendrá lugar la Misa en honor de la Virgen de Guadalupe, a las 16:00 horas, celebrada en la Basílica de San Pedro por el Papa León XIV. Será uno de los primeros gestos significativos del nuevo Pontífice hacia la comunidad latinoamericana residente en Roma.



