El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, honró la fiesta de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre, lo que parece ser la primera vez que un presidente estadounidense reconoce formalmente esta solemnidad católica.

El mensaje presidencial reconoce el papel que María desempeñó en la salvación de la humanidad y la importancia que tiene en la historia de Estados Unidos. No obstante, el texto contiene un error teológico sobre la Encarnación. Afirma que Dios se hizo hombre cuando Cristo nació, aunque la doctrina católica reconoce que Dios se hizo hombre en la Encarnación: cuando María lo concibió.

“Hoy reconozco a todos los estadounidenses que celebran el 8 de diciembre como un día santo que honra la fe, la humildad y el amor de María, madre de Jesús y una de las figuras más grandes de la Biblia”, dice la declaración. Trump, que no es católico y se describe a sí mismo como un “cristiano no denominacional”, ha forjado fuertes lazos con un amplio abanico de cristianos y ha hecho referencia a fiestas y símbolos religiosos de maneras que resuenan con sus simpatizantes.

CNA —agencia en inglés de EWTN News— no pudo encontrar proclamas similares sobre la Inmaculada Concepción de parte de otros presidentes de Estados Unidos, incluyendo a los únicos dos presidentes católicos: John F. Kennedy y Joe Biden. Otros presidentes han hablado sobre María y la Inmaculada Concepción, a veces en mensajes relacionados con la Navidad u otros temas, pero no en un reconocimiento formal de esta fiesta.

“En la fiesta de la Inmaculada Concepción, los católicos celebran lo que ellos creen que es la libertad de María del pecado original como madre de Dios”, señala el mensaje.

Este día de fiesta celebra el milagro por el cual María fue concebida sin la mancha del pecado original. Toda persona —con excepción de María y de Jesucristo— recibe la mancha hereditaria del pecado original, que recayó sobre la humanidad a través del primer pecado de Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios comiendo del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal.

La importancia de María para la humanidad y para Estados Unidos

El mensaje presidencial afirma que el consentimiento de María en la Anunciación para concebir y dar a luz al Niño Cristo fue “uno de los actos más profundos y trascendentales de la historia”, y que María “aceptó heroicamente la voluntad de Dios con confianza y humildad”.

Además cita Lucas 1,38: “He aquí la sierva del Señor; hágase en mí según tu palabra”.

“La decisión de María alteró para siempre el curso de la humanidad”, dice el mensaje, y añade que Cristo “entregaría después su vida en la Cruz para la redención de los pecados y la salvación del mundo”.

El mensaje del presidente de Estados Unidos también describe la anunciación por parte del arcángel Gabriel, quien llama a la Santísima Virgen “llena de gracia” y le dice: “concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús”.

Más adelante, en el documento, el mensaje presidencial afirma que “recordamos las palabras sagradas que han llevado ayuda, consuelo y apoyo a generaciones de creyentes estadounidenses en tiempos de necesidad”, e incluye el texto del Ave María.

La declaración de Trump también reconoce el “papel particular” que María ha desempeñado “en nuestra gran historia estadounidense”.

El mensaje del presidente hace referencia específica a la consagración de Estados Unidos a la Santísima Virgen por parte del obispo John Carroll. Carroll fue el único católico que firmó la Declaración de Independencia. Además, el texto menciona la Misa anual de Acción de Gracias en Nueva Orleans el 8 de enero, en la que los católicos celebran la aparente ayuda de María a las tropas estadounidenses bajo el mando del general Andrew Jackson para ganar la Batalla de Nueva Orleans.

El mensaje señala que “las leyendas estadounidenses”, entre ellas Santa Isabel Ana Seton, Santa Francisca Javier Cabrini y el Venerable Fulton Sheen, “tuvieron una profunda devoción a María” y que muchas iglesias, hospitales, universidades y escuelas estadounidenses llevan su nombre. Añade que muchos estadounidenses también celebrarán a Nuestra Señora de Guadalupe el 12 de diciembre.

“Al acercarnos al 250° aniversario de la gloriosa independencia de Estados Unidos, reconocemos y damos gracias, con gratitud total, por el papel de María en el avance de la paz, la esperanza y el amor en Estados Unidos y más allá de nuestras costas”, señala el mensaje presidencial.

El mensaje presidencial también recuerda que el Papa Benedicto XV dedicó una estatua de María, Reina de la Paz, para animar a los cristianos “a mirar su ejemplo de paz rezando para que se pusiera fin a la horrible matanza” que tenía lugar durante la Primera Guerra Mundial, la cual terminó sólo unos meses después.

“Hoy miramos una vez más a María en busca de inspiración y ánimo mientras oramos por el fin de la guerra y por una nueva y duradera era de paz, prosperidad y armonía en Europa y en todo el mundo”, añade la declaración de Trump.

Católicos reaccionan al mensaje de Trump

Chad Pecknold, profesor de ciencia política en la Catholic University of America, dijo que acogía con satisfacción el reconocimiento del día de fiesta por parte del presidente.

“Cuanto más honre públicamente Estados Unidos las fiestas cristianas como la Navidad, el Viernes Santo y la Pascua, y cuanto más recordemos a nuestros más grandes santos, así como a nuestros héroes nacionales, mejor orientada estará nuestra nación hacia Dios”, afirmó. “Esta es la clave espiritual para levantar la Res Americana para los próximos 250 años”.

Susan Hanssen, profesora de historia en la Universidad de Dallas (una institución católica), calificó el mensaje presidencial como “un acontecimiento histórico deslumbrante”. Que un presidente celebre a María como “llena de gracia” y celebre “la centralidad de la Encarnación”, dijo, “va más allá de todo lo que los estadounidenses hayan escuchado jamás en discursos públicos presidenciales”.

“Esta proclamación, junto con el primer Papa estadounidense en la historia del mundo, marca un parteaguas en la historia cultural estadounidense”, afirmó Hanssen.

Caleb Henry, profesor de ciencia política en la Franciscan University, dijo a CNA que el mensaje de Trump parece ser una extensión de la campaña America Prays (“América Ora”) del presidente, que pide a los estadounidenses rezar por el país de cara al 250° aniversario de la Declaración de Independencia el próximo año.

Henry afirmó que la iniciativa busca “reconectar al pueblo de fe de Estados Unidos con ... la firma de la Declaración de Independencia”. Dijo que la declaración sobre la Inmaculada Concepción parece ser “un mensaje para los fieles católicos de Estados Unidos”, de que la historia del país, “aunque complicada, tiene sus raíces en estas verdades de la ley natural, de las leyes de la naturaleza y del Dios de la naturaleza”.

“También tenemos una tradición mariana aquí en nuestro país”, señaló.

El mensaje llega en un momento en que los obispos católicos del país han acogido positivamente algunas de las políticas de Trump, como las relativas a la ideología de género. Los obispos también han expresado su descontento por la aplicación indiscriminada de la ley migratoria y por un plan para ampliar la fecundación in vitro (FIV).

La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos emitió un mensaje pastoral especial unificado contra las “deportaciones masivas indiscriminadas” el 12 de noviembre.

Henry dijo que un mensaje como el publicado sobre la Inmaculada Concepción es “un típico movimiento de Trump” al “ignorar todas las jerarquías existentes e ir directamente al pueblo”.

Error teológico en el mensaje

La declaración contiene un error teológico. Después de hablar de la Anunciación, el mensaje afirma que “nueve meses después, Dios se hizo hombre cuando María dio a luz a un hijo, Jesús”.

Cristo se hizo hombre en el momento de la Encarnación, cuando María lo concibió, no cuando nació.

El P. Aquinas Guilbeau, OP, dijo a CNA que, aunque los primeros concilios aclararon esta enseñanza, el malentendido “perdura hoy”. El sacerdote afirmó que esto ocurre “incluso entre los cristianos, lamentablemente. Sigue siendo un favorito de los poetas”.

Señaló que, incluso en la versión en inglés de Noche de paz, Silent Night, el verso que dice “Jesús, Señor, en tu nacimiento” incurre en este error porque: “Jesús es Señor antes de su nacimiento. Es Señor en su concepción”.

“Allí donde aparezca, el error puede ser piadoso y bien intencionado, pero sigue siendo teológicamente inexacto”, dijo Guilbeau.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.