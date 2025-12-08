María, bajo el título de la Inmaculada Concepción, es patrona de Estados Unidos desde mediados del siglo XIX. Pero su protección sobre la nación se remonta a su historia más temprana.

Una de las primeras iglesias católicas en lo que hoy es Estados Unidos fue dedicada a la Inmaculada Concepción en 1584: la que hoy es la Basílica de la Inmaculada Concepción en Jacksonville, Florida.

John Carroll, el primer obispo en Estados Unidos, tenía una gran devoción a la Santísima Virgen María. En 1792, puso la Diócesis de Baltimore —que abarcaba las 13 colonias de la joven república— bajo su protección.

En los siguientes 50 años se erigieron otras siete diócesis, incluyendo Nueva Orleans, Boston, Chicago y Oregon City.

“Las colonias eran ahora los Estados Unidos de América, y Baltimore ya no era la única diócesis; por eso, la jerarquía estadounidense sintió la necesidad de una protectora nacional para esta nueva república”, explicó Geraldine M. Rohling, archivera–curadora emérita de la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington D.C.

Los obispos de Estados Unidos nombraron unánimemente a María, bajo el título de la Inmaculada Concepción, patrona de la nación en 1846, durante el VI Concilio Provincial de Baltimore.

“Aprovechamos esta ocasión, hermanos, para comunicarles la determinación, adoptada unánimemente por nosotros, de ponernos a nosotros mismos, y a todos los que nos han sido encomendados en todo el territorio de los Estados Unidos, bajo el patronazgo especial de la Santa Madre de Dios, cuya inmaculada concepción es venerada por la piedad de los fieles en toda la Iglesia Católica. […] A ella, pues, los encomendamos, con la confianza de que […] obtendrá para nosotros gracia y salvación”, escribieron los obispos en una carta de la época.

El Beato Pío IX aprobó la declaración en 1847.

La Inmaculada Concepción se refiere al hecho de que María fue concebida sin pecado original. Hoy es un dogma de la Iglesia Católica. Pero en 1846 aún no lo era. Pío IX promulgaría el dogma de la Inmaculada Concepción en 1854, y muchos creen que la declaración de los obispos de Estados Unidos pudo haber influido en la decisión del Papa.

El santuario mariano más grande de Estados Unidos está dedicado a la Inmaculada Concepción: la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington D.C. La primera Misa pública por el Santuario Nacional se celebró en la Solemnidad de la Inmaculada Concepción en 1917, aunque el santuario aún no estaba construido.

La Inmaculada Concepción es también patrona de otros varios países, entre ellos España, Corea del Sur, Brasil y Filipinas.

La Solemnidad de la Inmaculada Concepción se celebra el 8 de diciembre, nueve meses antes de la fiesta de la Natividad de María. Es día de precepto en algunos países, incluidos Estados Unidos, Irlanda y Filipinas.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente el 8 de diciembre de 2021 en CNA.