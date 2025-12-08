La Comisión de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) puso en marcha una misión digital de Navidad, una iniciativa creativa y de gran alcance para llevar “un mensaje de esperanza” de manera presencial o virtual.

La propuesta busca llevar “una luz de esperanza, un respiro, una pausa” en el contexto de la vorágine que se vive en las últimas semanas del año.

Para ello, bajo la guía de Mons. Lozano, presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación Social, convoca a fieles, comunidades y personas de buena voluntad a ser “misioneros de la esperanza”, a través de la tecnología y también de la “evangelización callejera”.

En declaraciones a ACI Prensa, la secretaria ejecutiva de la Comisión, Vanesa Monzón, consideró que “esta misión nos desafía a salir del templo y de la comodidad digital para llevar esa luz a plazas, a las calles y —por supuesto— a las redes sociales, que son el ‘nuevo patio’ de encuentro”.

“Nosotros hacemos nuestra parte, luego Dios se las ingenia para llegar a donde tiene que llegar”, aseguró.

¿Cómo participar?

La misión se apoya sobre un sitio web interactivo, que ofrece un mensaje o una canción de manera aleatoria cada vez que alguien ingresa. El material está pensado para alimentar la reflexión y la esperanza.

Los mensajes diarios están disponibles en https://www.comunicacionsocialcea.org.ar/mensajesdeesperanza .

La iniciativa se divide en varias propuestas con diferentes modalidades y formatos. Quienes deseen participar individualmente, pueden imprimir el código QR que aparece en la página o el mensaje del día, y pegarlo en su “propio metro cuadrado”, en lugares visibles de su casa para que el hogar sea “un faro de evangelización”.

Bajo la modalidad grupal o comunitaria, hay varias opciones: Organizar salidas grupales para pegar el código QR en espacios públicos como plazas, paradas de colectivos o negocios; imprimir los mensajes y repartirlos personalmente, aprovechando el encuentro cara a cara para compartir el sentido de la Navidad; y repartir los mensajes o códigos a quienes asistan a eventos pastorales.

Quienes deseen realizar la misión de manera virtual, pueden compartir el link a la página con sus contactos de WhatsApp, grupos de oración y redes sociales, para acercarlo a audiencias globales.

Para adquirir el material descargable y las instrucciones para participar, puede ingresar a este enlace y hacer clic en “Me quiero sumar”.