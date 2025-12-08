La Diócesis de San Francisco (Argentina) atraviesa un momento de profunda conmoción ante el fallecimiento del P. Diego Fenoglio, de 49 años, quien se encontraba al frente de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, de la localidad de La Para, donde el Municipio decretó tres días de duelo.

El Obispo de San Francisco, Mons. Sergio Buenanueva, expresó su “profundo dolor” al comunicar el fallecimiento, ocurrido el sábado 6 de diciembre. Medios locales afirman que la causa de la muerte del sacerdote habría sido un accidente cerebrovascular (ACV).

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento”, expresó el obispo, destacando que “el Padre Diego fue un sacerdote que sirvió con entrega generosa y dedicación, dejando una huella en aquellos que lo conocieron, especialmente en la Catequesis y las comunidades en las que sirvió como pastor”.

El P. Fenoglio se desempeñaba desde 2020 como párroco en La Para —a unos 150 kilómetros de Córdoba Capital— y se encontraba pronto a asumir las parroquias San José Obrero y Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de la ciudad de San Francisco.

Era además coordinador del área de adultos de la Junta Nacional de Catequesis, donde “sirvió con entrega generosa, dedicación y alegría”, expresaron desde la Comisión Episcopal de Catequesis, Animación y Pastoral Bíblica .

El Municipio de La Para, por su parte, valorando la “destacada labor pastoral, social y comunitaria”, y su carácter de “referente moral y espiritual para un amplio sector de nuestra población”, conmemoró su partida decretando tres días de duelo, disponiendo que las banderas del Municipio permanezcan a media asta en todos los edificios públicos durante ese tiempo.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Además, la Diócesis de San Francisco decidió suspender la Misa de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción, programada para el 8 de diciembre a las 9:30 horas en la Catedral, debido a la Misa Exequial del P. Fenoglio, invitando a los fieles a participar de la Eucaristía de precepto en otras parroquias.

Nacido el 28 de julio de 1976, el P. Diego Fenoglio fue ordenado sacerdote el 4 de mayo de 2008 de manos del entonces Obispo de San Francisco y actual pastor de Quilmes, Mons. Carlos José Tissera, en su parroquia de origen, Nuestra Señora de la Asunción de la localidad de Marull.